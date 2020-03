Fiorentina, Commisso: “Abbiamo 8-10 positivi al Coronavirus, alcuni sono in ospedale”

AS ROMA NEWS – Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha parlato ai microfoni dell’emittente satellitare Sky Sport dell’emergenza Coronavirus che ha colpito anche la squadra viola:

“Abbiamo tre del nostro staff che sono in ospedale più altri che hanno preso il virus senza essere in ospedale per un totale di 8/10 infetti.

Abbiamo una situazione grave con questa malattia ed è giusto aiutare coloro che sono in prima linea in questa lotta. È un nostro dovere aiutarli. Siamo arrivati già oltre 400mila euro e di questo sono molto contento”.

Fonte: Sky Sport