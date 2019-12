Fiorentina-Roma 1-4, le pagelle dei quotidiani: Pellegrini, Zaniolo e Dzeko rubano la scena. La Repubblica affossa i giallorossi

ULTIME NEWS AS ROMA – Una Roma da applausi batte la Fiorentina al Franchi e si regala un bel Natale. Sui quotidiani si esalta soprattutto la prestazione dei tre tenori lì davanti, sottovalutando un po’ la prova importante della difesa.

Zaniolo, Dzeko ma soprattutto Pellegrini rubano la scena agli altri, incassando diversi otto e lodi sperticate per le prestazioni di ieri. Bene anche Kolarov.

Incomprensibili le pagelle de “La Repubblica” (M. Pinci) che addirittura giudica insufficienti le prove di Mancini, Florenzi, Veretout e Perotti. Di seguito tutti i voti dei principali quotidiani oggi in edicola:

IL MESSAGGERO (di A. Angeloni)

Pau Lopez 6,5; Florenzi 6, Mancini 6,5, Smalling 7, Kolarov 7; Diawara 6,5, Veretout 6,5; Zaniolo 8 (45’ st Spinazzola n.g.), Pellegrini 8 (40’ st Under n.g.), Perotti 6 (31’ st Mkhitaryan n.g.); Dzeko 7,5. All.: Fonseca 7,5

IL TEMPO (di A. Austini)

Pau Lopez, 6,5; Florenzi 7, Mancini 7, Smalling 7, Kolarov 6,5; Diawara 7, Veretout 7; Zaniolo 7,5, Pellegrini 8, Perotti 6,5; Dzeko 7,5. Subentrati: Mkhitaryan 6,5, Under 6,5, Spinazzola sv. All: Fonseca 7.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (di L. Calamai)

Pau Lopez 6; Florenzi 6, Mancini 6, Smalling 6,5, Kolarov 7; Diawara 6,5, Veretout 6; Zaniolo 7,5 (45’ st Spinazzola n.g.), Pellegrini 7 (40’ st Under n.g.), Perotti 6 (31’ st Mkhitaryan 6); Dzeko 7,5. All.: Fonseca 7

LA REPUBBLICA (di M. Pinci)

Pau Lopez 6; Florenzi 5,5, Mancini 5,5, Smalling 6, Kolarov 6,5; Diawara 6,5, Veretout 5,5; Zaniolo 7 (45’ st Spinazzola n.g.), Pellegrini 8 (40’ st Under n.g.), Perotti 5 (31’ st Mkhitaryan 6); Dzeko 6,5. All.: Fonseca 7

CORRIERE DELLO SPORT (di R. Maida)

Pau Lopez, 6,5; Florenzi 6, Mancini 6,5, Smalling 6,5, Kolarov 7; Diawara 6,5, Veretout 6,5; Zaniolo 8, Pellegrini 8, Perotti 6; Dzeko 7,5. Sub.: Mkhitaryan sv, Under sv, Spinazzola sv. All.: Fonseca 7.

CORRIERE DELLA SERA (di L. Valdiserri)

Pau Lopez 6,5; Florenzi 6, Mancini 6,5, Smalling 7, Kolarov 7; Diawara 6,5, Veretout 6; Zaniolo 8 (45’ st Spinazzola n.g.), Pellegrini 8 (40’ st Under n.g.), Perotti 6 (31’ st Mkhitaryan 6); Dzeko 7. All.: Fonseca 7,5

IL ROMANISTA (di D. Lo Monaco)

Pau Lopez, 6,5; Florenzi 6,5, Mancini 7, Smalling 6,5, Kolarov 6,5; Diawara 7, Veretout 6,5; Zaniolo 7, Pellegrini 8, Perotti 6,5; Dzeko 7,5. Sub: Mkhitaryan sv, Under sv, Spinazzola sv. All: Fonseca 7.

TUTTOSPORT (di B. Ciullini)

Pau Lopez 6,5; Florenzi 6, Mancini 6,5, Smalling 6, Kolarov 7; Diawara 6,5, Veretout 6,5; Zaniolo 8 (45’ st Spinazzola n.g.), Pellegrini 8 (40’ st Under n.g.), Perotti 6,5 (31’ st Mkhitaryan 6); Dzeko 8. All.: Fonseca 7,5