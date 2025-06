FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma e che magari non trova spazio nel resto del sito: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo giovedì 5 giugno 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:00 – Pruzzo: “Gasp-Ranieri coppia perfetta”

Roberto Pruzzo ha commentato positivamente l’arrivo di Gasperini sulla panchina della Roma durante il premio “Umbria nel Cuore”. L’ex bomber giallorosso ha detto: “Mi piace la nuova Roma. Gasperini-Ranieri? Coppia perfetta. Mi aspettavo questa scelta”. Secondo Pruzzo, non ci sarà una rivoluzione: “Solo qualche ritocco, ma si parte da basi solide”. (Corriere dello Sport)

Ore 8:45 – Oggi l’agente di Gasperini nella Capitale

Può essere oggi la giornata giusta per la firma di Gasperini con la Roma: l’agente è atteso nella Capitale, sono attese le accelerate che porteranno all’inevitabile fumata bianca. (La Repubblica / Il Tempo)

Ore 8:00 – Gasp a Roma (ma non ancora a Trigoria)

Gian Piero Gasperini è atterrato ieri mattina a Fiumicino con la moglie Cristina, di ritorno da Parigi dove ha assistito al Roland Garros. Il tecnico ha incrociato alcuni cronisti ma ha preferito non rilasciare dichiarazioni. In giornata ha avuto un colloquio con Claudio Ranieri, già al lavoro nelle sue nuove vesti dirigenziali. Da Trigoria però fanno sapere che Gasperini non ha ancora varcato i cancelli del Fulvio Bernardini. Intanto è atteso a Roma anche il suo procuratore: nei prossimi giorni si entrerà nel vivo della pianificazione. (Il Messaggero)

IN AGGIORNAMENTO…