FLASH GIALLOROSSO | Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo lunedì 12 ottobre 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.
Ore 10:40 | Roma-Real Madrid, arbitra Letexier: VAR tutto olandese
Sarà il francese Francois Letexier a dirigere Roma-Real Madrid, in programma mercoledì sera all’Olimpico. Gli assistenti saranno Cyrill Mugnier e Mehdi Rahmouni, mentre il quarto uomo sarà Bastien Dechepy. Al VAR ci sarà l’olandese Dennis Higler, con Pol van Boekel nel ruolo di AVAR.
Ore 9:30 | Pagelle Como-Roma: Gollini il migliore (7,08), Malen il peggiore (4,83)
Gollini è il migliore della Roma nelle pagelle dei principali quotidiani con una media di 7,08. Subito dietro Ndicka e De Roon, entrambi a 6,92. Bene anche Mancini con 6,42 e Dybala con 6,33. In fondo alla classifica c’è invece Malen, penalizzato dall’espulsione, con una media di 4,83; tra i subentrati Soulé si ferma a 5,70.
Ore 8:30 | Roma-Real Madrid, Soulé verso il ritorno dal 1′: dubbio Balerdi-Ndicka
La Roma riprende oggi gli allenamenti in vista della sfida di Champions contro il Real Madrid. Nessuna possibilità di recuperare Svilar e Cristante, mentre Gasperini proverà a riavere Koulierakis. In difesa sicuri Mancini e Hermoso, con ballottaggio tra Balerdi e Ndicka. Davanti spazio a Malen e Dybala, con Soulé favorito per tornare titolare sulla trequarti. A centrocampo confermata la coppia Koné-De Roon, mentre a destra si giocano una maglia Molina e Lulli. (Il Messaggero)
Ore 8:00 | Graziani su Malen: “Doveva prendere il fallo, ha perso lucidità”
Ciccio Graziani è tornato sull’espulsione di Malen contro il Como, sottolineando il fallo subito dall’olandese poco prima del rosso: “Doveva cadere e prendere fallo, l’astuzia dell’attaccante è anche questa”. Poi il rimprovero: “È rimasto in piedi e ha perso lucidità. Non devi simulare, ma se c’è fallo prendilo: è stato strattonato tre volte”. (La Domenica Sportiva)
Ci preoccupavamo tutti di cosa avrebbe combinato Gollini (alla fine ha fatto egregiamente il suo lavoro) quando alla fine gli errori sono stati commessi dai titolari: Konè troppo leggero e poco cattivo, Malen fallo di frustrazione, Mancini altro svariano difensivo che poteva portare al vantaggio dei lariani, Dybala tira ancora troppo poco, Pellegrini lontanissimo dalla forma fisica perfetta, Wesley quattro controlli errati sui filtranti che gli arrivano.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.