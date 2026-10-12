FLASH GIALLOROSSO | Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo lunedì 12 ottobre 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:40 | Roma-Real Madrid, arbitra Letexier: VAR tutto olandese

Sarà il francese Francois Letexier a dirigere Roma-Real Madrid, in programma mercoledì sera all’Olimpico. Gli assistenti saranno Cyrill Mugnier e Mehdi Rahmouni, mentre il quarto uomo sarà Bastien Dechepy. Al VAR ci sarà l’olandese Dennis Higler, con Pol van Boekel nel ruolo di AVAR.

Ore 9:30 | Pagelle Como-Roma: Gollini il migliore (7,08), Malen il peggiore (4,83)

Gollini è il migliore della Roma nelle pagelle dei principali quotidiani con una media di 7,08. Subito dietro Ndicka e De Roon, entrambi a 6,92. Bene anche Mancini con 6,42 e Dybala con 6,33. In fondo alla classifica c’è invece Malen, penalizzato dall’espulsione, con una media di 4,83; tra i subentrati Soulé si ferma a 5,70.

Ore 8:30 | Roma-Real Madrid, Soulé verso il ritorno dal 1′: dubbio Balerdi-Ndicka

La Roma riprende oggi gli allenamenti in vista della sfida di Champions contro il Real Madrid. Nessuna possibilità di recuperare Svilar e Cristante, mentre Gasperini proverà a riavere Koulierakis. In difesa sicuri Mancini e Hermoso, con ballottaggio tra Balerdi e Ndicka. Davanti spazio a Malen e Dybala, con Soulé favorito per tornare titolare sulla trequarti. A centrocampo confermata la coppia Koné-De Roon, mentre a destra si giocano una maglia Molina e Lulli. (Il Messaggero)

Ore 8:00 | Graziani su Malen: “Doveva prendere il fallo, ha perso lucidità”

Ciccio Graziani è tornato sull’espulsione di Malen contro il Como, sottolineando il fallo subito dall’olandese poco prima del rosso: “Doveva cadere e prendere fallo, l’astuzia dell’attaccante è anche questa”. Poi il rimprovero: “È rimasto in piedi e ha perso lucidità. Non devi simulare, ma se c’è fallo prendilo: è stato strattonato tre volte”. (La Domenica Sportiva)