FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma e che magari non trova spazio nel resto del sito: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo lunedì 5 maggio 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 11:30 – Pradè: “Chiffi non all’altezza della partita”

Dopo la sfida dell’Olimpico, Daniele Pradé, ds della Fiorentina, non ha nascosto la delusione per il risultato: “Ci è mancato solo il gol. Svilar ha fatto delle parate incredibili. Mi dispiace perché la partita era di un livello altissimo mentre la direzione arbitrale non è stata all’altezza della gara. Non ci è piaciuta. Ai nostri tifosi chiediamo di fare ciò che hanno fatto oggi. Perché nonostante fossero la minoranza si sentivano solo loro“.

Ore 10:25 – Gasperini: “Hien assenza pesante contro la Roma”

“Il giallo di Hien è la nota negativa della giornata, ce lo toglie per la partita contro la Roma che è fondamentale. Un problema, anche perché Kossonou non sta benissimo. Vedremo di capire come fare in settimana“. Lo ha detto Gian Piero Gasperini in merito alla sfida contro i giallorossi di lunedì prossimo.

Ore 10:00 – Chiffi bocciato: manca l’espulsione di Kean

Brutta partita per Chiffi, sotto tutti i punti di vista. Non fischia falli concreti, e manca un rosso a Kean su Mancini. Anche dal punto di vista disciplinare, manca qualcosa (giallo a Parisi, gamba alta su Angeliño). Anche la gestione del caso-Pongracic (sangue non visibile, gli ha fatto aprire la bocca come dal dentista prima di mandarlo fuori) poteva essere gestita meglio. Non sufficiente. (Corriere dello Sport)

Ore 9:30 – Svilar eroe della serata, stroncato Pellegrini

Non poteva essere altrimenti: Mile Svilar è il migliore in campo di ieri anche secondo i quotidiani. Il portiere incassa una sfilza di 8 e 8,5 per le parate contro la Fiorentina. Lo segue a distanza Konè (7 di media), ok anche Dovbyk, salvato dal gol (6,5). Bocciature per il solito Pellegrini: severissima la Gazzetta, che lo stronca con un 4,5 pesante.

Ore 8:20 – Zaniolo, serata no: fischi e rosso all’Olimpico

I fischi non sono mancati, ma, stavolta a Nicolò Zaniolo non è riuscito il colpo dell’ex. L’accoglienza, anche ieri, è stata pessima. Pioggia di fischi dell’Olimpico, scaramucce in campo e prestazione molto deludente. A completare la serata, l’espulsione a fine gara per le proteste verso la terna arbitrale. (Gazzetta dello Sport)

IN AGGIORNAMENTO…