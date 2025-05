FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma e che magari non trova spazio nel resto del sito: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo martedì 27 maggio 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 11:20 – Spunta Kleindienst per l’attacco

Per sostituire (o affiancare) Dovbyk, oltre a Lucca dell’Udinese, negli ultimi tempi si è parlato anche di un interessamento per Tim Kleindienst, 29 anni, centravanti del Borussia Moenchengladbach. Piace anche Emegha dello Strasburgo. Lo riferisce l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Ore 10:25 – Il Milan vuole tenere Abraham

Stando a quanto riferisce oggi la Gazzetta dello Sport, il nuovo ds del Milan Tare apprezza le caratteristiche tecniche di Abraham, presenza positiva anche all’interno dello spogliatoio, e dunque vorrebbe trattenerlo a Milano. E’ dunque ancora possibile uno scambio con Saelemaekers.

Ore 9:30 – Roma pronta a incontrare Terzic

Nelle ultime ore è circolata la voce secondo cui, tra giovedì e venerdì, dovrebbe esserci un incontro con Edin Terzic, ex allenatore del Borussia Dortmund già contattato dal club dopo l’esonero di De Rossi e prima dell’ingaggio, infausto, di Juric. Lo rivela l’edizione odierna del Corriere della Sera.

Ore 9:10 – La procura apre un’indagine sul caso Zaniolo

La Procura federale ha aperto un’indagine sul caso Zaniolo. Ieri la Roma ha fatto sapere che l’ex giallorosso sarebbe entrato negli spogliatoi al termine della semifinale scudetto Primavera persa contro la Fiorentina, provocando e colpendo due giocatori (Almaviva e Litti, ndr). Zaniolo si è discolpato, dicendo di essere stato insultato e di aver lasciato lo spogliatoio della Roma evitando che la situazione degenerasse.

Ore 8:20 – Saelemaekers-Roma, nell’affare può finire una contropartita

Ieri a Casa Milan una delegazione giallorossa composta da Ghisolfi, Ricchio, Vitali e l’agente Riso ha incontrato il neo ds rossonero Tare. Sul piatto il cartellino di Saelemaekers che la Roma vuole trattenere. La prima richiesta del Milan è alta, ma filtra fiducia. La presenza di Riso, inoltre, apre all’ipotesi di inserire anche altri calciatori nell’operazione. Lo scrive oggi Il Tempo.

IN AGGIORNAMENTO…