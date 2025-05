FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma e che magari non trova spazio nel resto del sito: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo martedì 6 maggio 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 11:00 – Paredes, la Roma chiarisce la sua posizione

Il mancato utilizzo di Leandro Paredes nelle ultime settimane ha scatenato nei giorni scorsi voci riguardo una presunta scelta della Roma legata ai bonus da corrispondere al PSG in base al numero di presenze. A fare chiarezza sulla questione è stato lo stesso club giallorosso, che nelle scorse ore ha fatto sapere che il 75% di tali bonus è stato già versato nelle casse dei francesi. Pertanto, l’assenza dell’argentino dal campo è dovuta semplicemente a una scelta tecnica dell’allenatore e non a decisioni di altro tipo.

Ore 9:30 – Anche la Roma pensa a Antony

Dopo un periodo deludente al Manchester United, Antony è tornato ai livelli dell’Ajax al Betis Siviglia, trascinando la squadra al 4° posto e in finale di Conference League. Sull’esterno d’attacco c’è l’interesse della Roma, oltre a Villarreal e Bayer Leverkusen, ma il brasiliano preferirebbe restare in Spagna. (ELDesmarque)

Ore 9:30 – Lipsia forte su Fabregas

Come rivelato dal giornalista Florian Plettenberg di Sky Sport Deutschland, sulle tracce di Cesc Fabrebas c’è anche il Lipsia: lui e Oliver Glasner del Crystal Palace sono infatti in cima alla lista dei desideri del club tedesco e le parti hanno già avviato i contatti. Al momento non c’è alcun accordo, ma allo stesso tempo nessuno dei due allenatori ha rifiutato la proposta.

Ore 8:30 – La Repubblica: “Ai Friedkin servono i fondi Uefa”

La Champions League è un obiettivo fondamentale della Roma per tornare ad altissimi livelli, come richiesto dai Friedkin fin dal primo giorno. Sarebbe la prima volta per la proprietà texana, che guarda con attenzione all’appeal internazionale del club. E ai conti. Cruciali in questa fase di fair play finanziario. Il solo accesso alla Champions vale un assegno di 60 milioni di euro. (La Repubblica)

IN AGGIORNAMENTO…