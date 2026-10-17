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FLASH GIALLOROSSO | Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

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Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo sabato 17 ottobre 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:00 | Koné fuori circa 20 giorni. Sospiro Dybala: nessuna lesione

Gli esami hanno escluso problemi gravi per Manu Koné e Paulo Dybala. Il francese ha riportato una lesione di primo grado non significativa al bicipite femorale destro e dovrebbe restare fuori circa 20 giorni, con possibile rientro tra il Manchester United del 3 novembre e il Sassuolo cinque giorni dopo. Per Dybala, invece, nessuna lesione: solo un affaticamento al polpaccio. Salterà il Genoa e punta a rientrare contro Slovan Bratislava e Napoli. (La Gazzetta dello Sport)

Ore 9:40 | Roma-Genoa, Gasperini cambia tanto: le formazioni dei quotidiani

Contro il Genoa, Gasperini dovrà fare a meno di Svilar, Dybala, Koné, Cristante e Malen e si prepara a dare spazio alle seconde linee. Lulli è favorito su Molina a destra, con Wesley sull’altra fascia e la coppia De Roon-Pisilli in mezzo. Davanti c’è sostanziale unanimità su Soulé, Mora e Castro. Il dubbio principale riguarda la difesa: Ndicka ed Hermoso sono i nomi più ricorrenti, mentre per il terzo posto ballottaggio tra Balerdi, Ghilardi e Mancini.

Ore 8:00 | De Rossi torna all’Olimpico: “La Roma non sarà mai un’avversaria come le altre”

Daniele De Rossi si prepara a tornare all’Olimpico da allenatore del Genoa, provando a gestire un carico emotivo inevitabile. Il tecnico ha ammesso che contro la Roma dovrà essere “emotivamente più freddo” e ha ribadito il legame con i giallorossi: “Fondamentalmente non saranno mai avversari”. Con lui torneranno nella Capitale anche El Shaarawy e Baldanzi, mentre l’ex capitano ha definito la Roma vista contro il Real Madrid una squadra “spaventosa”. (Il Messaggero)

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