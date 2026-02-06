FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo venerdì 6 febbraio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 11:20 – Vasquez vicino all’addio: possibile prestito al Besiktas

Dopo soli sei mesi alla Roma, l’avventura di Vasquez potrebbe già terminare. L’ex Empoli e Milan, terzo portiere dietro Svilar e Gollini, è vicino al Besiktas in prestito con diritto di riscatto. Arrivato in estate senza esordire, era stato escluso dalla lista Uefa e superato da Gollini nel ruolo di secondo portiere. (Tuttomercatoweb.com)

Ore 9:30 – Non solo stadio: Friedkin vuole tutto

Il “gigante addormentato” evocato da Friedkin è ormai in piedi. Dopo i primi anni di risanamento, la proprietà americana punta ora al definitivo salto di qualità. Centrale il progetto stadio di Pietralata: conferma dell’interesse pubblico attesa entro fine mese, Conferenza dei servizi in estate e prima pietra fissata per marzo 2027, senza ulteriori rinvii. A Trigoria Dan Friedkin resta silenzioso ma decisivo, affiancato dal figlio Ryan e dal fidato Ed Shipley. Con Ranieri il collante tra campo e dirigenza, mentre l’idea Totti resta sullo sfondo come possibile “regalo” simbolico. (Corsport)

Ore 8:20 – Dybala ancora out, Gasp prepara l’undici anti-Cagliari

Ripresa a Trigoria in vista del Cagliari, dopo lo stop di Udine. Ancora lavoro differenziato per Dybala, alle prese con l’infiammazione al ginocchio: il rientro in gruppo si avvicina ma lunedì non è previsto. Gasperini pensa al 3-4-2-1 con Svilar; Ghilardi, Mancini e Ndicka in difesa; Celik e Wesley sulle fasce. In mezzo ballottaggio Pisilli–El Aynaoui con Cristante. Davanti possibile esordio dal 1’ per Zaragoza, con Soulé alle spalle di Malen. (Il Romanista)

