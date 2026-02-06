FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo venerdì 6 febbraio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.
Ore 11:20 – Vasquez vicino all’addio: possibile prestito al Besiktas
Dopo soli sei mesi alla Roma, l’avventura di Vasquez potrebbe già terminare. L’ex Empoli e Milan, terzo portiere dietro Svilar e Gollini, è vicino al Besiktas in prestito con diritto di riscatto. Arrivato in estate senza esordire, era stato escluso dalla lista Uefa e superato da Gollini nel ruolo di secondo portiere. (Tuttomercatoweb.com)
Ore 9:30 – Non solo stadio: Friedkin vuole tutto
Il “gigante addormentato” evocato da Friedkin è ormai in piedi. Dopo i primi anni di risanamento, la proprietà americana punta ora al definitivo salto di qualità. Centrale il progetto stadio di Pietralata: conferma dell’interesse pubblico attesa entro fine mese, Conferenza dei servizi in estate e prima pietra fissata per marzo 2027, senza ulteriori rinvii. A Trigoria Dan Friedkin resta silenzioso ma decisivo, affiancato dal figlio Ryan e dal fidato Ed Shipley. Con Ranieri il collante tra campo e dirigenza, mentre l’idea Totti resta sullo sfondo come possibile “regalo” simbolico. (Corsport)
Ore 8:20 – Dybala ancora out, Gasp prepara l’undici anti-Cagliari
Ripresa a Trigoria in vista del Cagliari, dopo lo stop di Udine. Ancora lavoro differenziato per Dybala, alle prese con l’infiammazione al ginocchio: il rientro in gruppo si avvicina ma lunedì non è previsto. Gasperini pensa al 3-4-2-1 con Svilar; Ghilardi, Mancini e Ndicka in difesa; Celik e Wesley sulle fasce. In mezzo ballottaggio Pisilli–El Aynaoui con Cristante. Davanti possibile esordio dal 1’ per Zaragoza, con Soulé alle spalle di Malen. (Il Romanista)
IN AGGIORNAMENTO…
Cristante il posto ce l’ha sempre, il balotaggio è tra Pisilli–El Aynaoui. Non riesco a capire che razza di protettori ha sto pancarro.
Se dopo, quanti saranno stati, 5 allenatori diversi, Cristante è uno dei primi calciatori messi in rosa, facciamoci una ragione e cerchiamo di capire che vuol dire che la sua presenza è indispensabile, senza continuare a protestare inutilmente!
Sì, facciamoci una ragione, siamo votati al quinto o sesto posto, avanti così, che andiamo forte.
@Giorgio… non si possono cedere 11 giocatori e sostituirne altrettanti tutti insieme… per cui, tra i calciatori che attualmente hai in rosa, evidentemente Cristante è utile e serve impiegarlo più di un altro. Quando compreremo un top player nel suo ruolo, allora vedremo Cristante in panchina.
Come se il 6 posto fosse colpa sua dai..
Abbiamo la miglior difesa del campionato, oltre che per merito di Svilar e dei centrali anche del centrocampo e in particolare Cristante che è sempre più difensivo del suo compagno di reparto e di Kone che fa tanta legna e fa ripartire l’azione..
Se davanti segnano poco i problemi sono altri (anche suoi per carità), ma se con il Milan produci e sbagli davanti alla porta, se pellegrini è una salma, se elsha non è pervenuto, se le punte non riescono ad entrare nel gioco o sprecano, Dybala sempre rotto, se gli attaccanti sono rotti da settembre, se Soule è in un periodo di bassa dopo un avvio di campionato top, nel dubbio la colpa è di Cristante che gioca e si batte per la maglia in campo… d’altronde non giochiamo in 11, c’è solo lui effettivamente…
Non capirò mai questa cosa di accusare una persona per quello che non va nella squadra, quando le cose sono più complesse di cosi.. sarà che fa comodo o è più facile..
Sarei felice anche io di avere un Modric o chi per lui, ma non è accanendosi contro chi scende in campo e si batte per la maglia (seppur con i suoi limiti) che si migliora
Ale la domenica me la sono fatta e mi sono fatto anche, abbastanza velocemente, una risposta…
ci dovrebbe sostituire Cristante nella ASRoma di oggi e in quelle passate???
Cioè, lui gioca perché in questi anni non si è comprato un centrocampista più forte…
Le parole di Ranieri di ieri sono state una medicina. Trasparenza, sincerità e la Roma davanti a tutto. Mi fido di lui totalmente. Mio padre.
Per quelli che si ma intanto il Napoli ha vinto due scudetti, rispondo che AdL ha fatto almeno 10 anni di player trading per arrivare al primo scudetto. Il Napoli non ha erogato vitalizi ai calciatori ma ha costantemente provato a migliorare. Emblematica è stata la vicenda Insigne, simbolo di un ciclo calcistico importante ma salutato al momento giusto puntando al rinnovamento della squadra.
Stesso discorso per Koulibaly.
Oggi invece leggo che Riso sta apparecchiando i rinnovi dei suoi giocatori. Non funziona così. Il ricambio è necessario per prendere giocatori affamati e lasciare andare calciatori che si sentono appagati già solo di stare a Roma. Come lo era Insigne di stare al Napoli.
sono d accordo con te… non faccio nomi ma il trading è indispensabile sia per finanziare gli investimenti, sia per stimolare i giocatori e per ringiovanire la suqadra quando ce ne è bisogno… questo sempre in base alle richieste del mister… se per lui un giocatore è fondamentale per la sua visione questo deve rimanere… andando oltre gli umori della piazza
Piccola e triste nota di cronaca : oggi a Milano s’inaugura un’Olimpiade con 2 miliardi di spettatori e alla presenza di Re e Capi di Stato.
Qui a Roma hanno brindato alla mancata Olimpiade del 2024.
Poi qualcuno si meraviglia se per fare uno stadio ci si mette più di mezzo secolo.
quello che ancora non capisco perché avercela con cristante un giocatore di una utilità incredibile sia a centrocampo che in difesa e perché no anche in attacco pensate veramente che tutti gli allenatori che hanno allenato il giocatore siano imbecilli……ma…..
