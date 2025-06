FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma e che magari non trova spazio nel resto del sito: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo giovedì 19 giugno 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:00 – Roma condannata a risarcire Berardi

La Roma dovrà risarcire Pietro Berardi per la revoca anticipata del suo incarico da CEO. Secondo il lodo arbitrale, non è stata dimostrata una giusta causa. Il club dovrà versare all’ex dirigente tra i 2,5 e i 3 milioni di euro tra compensi, indennità, rimborsi e spese legali. (La Repubblica)

Ore 8:45 – Caos abbonamenti, si prova a ripartire

Partenza choc per la campagna abbonamenti della Roma: dopo l’entusiasmo iniziale e oltre 17mila tifosi in coda, un bug ha mandato in tilt il sistema di ticketing. Rinnovi sospesi, errori nelle assegnazioni e violazione di dati personali. Il club lavora per ripristinare tutto entro oggi, ma non c’è ancora una nuova data ufficiale. (Corriere dello Sport)

Ore 8:00 – Stadio, la Primavera passa senza progetto definitivo

Il termine per la consegna del progetto definitivo del nuovo stadio scade oggi, ma Trigoria resta al palo. Colpa dei ricorsi, del contenzioso sull’autoricambi e soprattutto della vicenda del “bosco”. La Roma spera nella fumata bianca nei prossimi giorni per ripartire con gli scavi a luglio. Progetto ora atteso tra settembre e ottobre. (Il Romanista)

