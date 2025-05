FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma e che magari non trova spazio nel resto del sito: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo sabato 24 maggio 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:00 – Le Fee, la Roma guarda la finalissima a Wembley

Oggi la Roma potrebbe incassare 24 milioni di euro: alle 16 il Sunderland di Le Fée sfiderà lo Sheffield nella finale playoff che si giocherà a Wembley. In caso di promozione scatterà l’obbligo di riscatto, fissato in 18 milioni più 6 di bonus, oltre a una percentuale del 10% sulla futura rivendita.

Ore 9:30 – Roma, i punti fermi del prossimo anno

La Roma del futuro ripartirà da alcuni punti fermi: Matias Soulé su tutti, al suo fianco Gianluca Mancini, leader della difesa, e Angelino, intoccabile a sinistra. A Trigoria si punta a trattenere anche Svilar (in attesa del rinnovo), Ndicka e Koné, ma senza Champions una cessione eccellente è possibile. Conferme previste anche per Baldanzi e Pisilli, mentre restano da valutare i destini di Cristante, Pellegrini e Dovbyk. lo riporta oggi la Gazzetta dello Sport.

Ore 8:50 – Saelemaekers, nuova contropartita per trattenerlo

La Roma vuole trattenere Saelemaekers ma non ha ancora trovato l’intesa col giocatore. Nessuna cifra fissata per il riscatto: i giallorossi potrebbero proporre una contropartita tecnica, escluso però Abraham. Intanto Tare prepara il nuovo Milan e il belga potrebbe restare nei suoi piani.

Ore 8:20 – Torino, Elmas recuperato per la Roma

Ieri pomeriggio Elmas è tornato ad allenarsi con i compagni al Filadelfia: il macedone è completamente recuperato e dovrebbe rientrare dal primo minuto nella sua abituale posizione, quella di trequartista di sinistra nel 4-2-3-1. Invece, Sosa e Njie non dovrebbero farcela ad essere convocati per l’ultima di campionato: anche ieri sono rimasti a parte. Da valutare c’è poi la situazione di Coco, operato a una mano: il nodo sarà sciolto in mattinata.

Ore 8:00 – Svilar eletto miglior portiere della Serie A

La Serie A ha ufficializzato sul proprio profilo Instagram i migliori giocatori della stagione, ruolo per ruolo. Il giallorosso Mile Svilar è stato nominato miglior portiere, Bastoni il miglior difensore, Reijnders il miglior centrocampista, Retegui il migliore attaccante. Scott McTominay ha vinto il premio come miglior giocatore, mentre Nico Paz è il migliore under 23.

