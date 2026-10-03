FLASH GIALLOROSSO | Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo sabato 3 ottobre 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 12:10 | Pruzzo: “La Roma è stata una famiglia. Il gol Scudetto a Marassi l’emozione più grande”

Roberto Pruzzo ha ripercorso i suoi dieci anni alla Roma: “Siamo diventati un gruppo granitico, con un fortissimo senso di identità e appartenenza. La Roma è stata una famiglia, un modo di essere e di sentire, a cui resterò legato per sempre”. Tra i ricordi più forti, il gol Scudetto a Marassi: “È stata l’emozione più grande”. Resta invece ancora aperta la ferita della finale di Coppa dei Campioni persa ai rigori: “A 42 anni di distanza è una delusione che ci portiamo ancora addosso, un lutto che non abbiamo ancora elaborato”. (Il Foglio)

Ore 10:00 | Roma-Endrick, gradimento reciproco: D’Amico prepara l’assalto per gennaio

Endrick sarebbe diventato una priorità della Roma per il mercato di gennaio: “Alla Roma piace Endrick e a Endrick piace la Roma”. D’Amico lavora sul brasiliano già dalla scorsa estate e avrebbe incassato il gradimento sia del giocatore sia del padre. Il giovane attaccante, fin qui utilizzato appena 4 minuti, cerca soprattutto continuità: il padre aveva spiegato che in Francia “ha ritrovato la felicità, il Real Madrid gli aveva tolto il campo”. La Roma potrebbe quindi offrirgli spazio e centralità nel progetto di Gasperini. (Corriere dello Sport)

Ore 8:45 | Roma-Lazio Women, oggi il derby al Tre Fontane: Piovani alla prima stracittadina giallorossa

Alle 18 va in scena al Tre Fontane il derby tra Roma e Lazio, valido per la seconda giornata di campionato. Le giallorosse arrivano alla sfida dopo un periodo molto più intenso, con quattro partite in più disputate dal 6 settembre tra campionato, Women’s Cup e Champions League. Per Gianpiero Piovani sarà il primo derby romano sulla panchina della Roma: “Conoscendo Grassadonia non mi aspetto una squadra attendista, anche perché davanti hanno delle giocatrici molto rapide”. La gara sarà trasmessa su Dazn, Rai Sport e Rai Play.