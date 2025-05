FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma e che magari non trova spazio nel resto del sito: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo sabato 31 maggio 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:00 – Roma su Angel Gomes, affare a zero

La Roma non perde d’occhio il mercato dei parametri zero, considerando le ristrettezze per le prossime due sessioni: l’obiettivo è Angel Gomes, 24 anni, trequartista del Lille in scadenza di contratto. Lo scrive l’edizione odierna de Il Messaggero.

Ore 9:20 – Fiorentina, De Rossi in concorrenza con Farioli

Daniele De Rossi è in corsa per la panchina della Fiorentina: l’ex allenatore della Roma è in ballottaggio con Farioli per rimpiazzare Palladino, fresco di dimissioni dalla panchina viola. Lo riferisce Tuttosport.

