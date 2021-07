Florentino, l’audio shock: “Mourinho un viziato anormale. Ronaldo un uomo malato”

AS ROMA NEWS – Il quotidiano iberico El Confidencial ha riportato alcune conversazioni del presidente del Real Madrid Florentino Perez.

Tra queste ne è emersa una dove è stato citato, suo malgrado, anche Mourinho, nuovo allenatore della Roma. Era il 2012. Ecco le parole del patron dei blancos:

“Jorge Mendes non comanda proprio niente, così come Mourinho. Sono due viziati anormali, potrebbero guadagnare molto di più se non lo fossero. Hanno una faccia che non piace a nessuno.

Florentino poi spara a zero anche su CR7 con parole durissime: “Ronaldo? È pazzo. Questo ragazzo è un idiota, un uomo malato”.

