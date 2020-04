Florenzi: “Con la Roma mi sono lasciato benissimo. Fonseca grande tecnico, ha la mia massima stima”

AS ROMA NEWS – L’ex capitano della Roma, Alessandro Florenzi, ha partecipato alla diretta Instagram di Fabio Cannavaro, parlando della sua nuova esperienza spagnola e ricordando quella giallorossa. Le sue parole:

Come va?

“Bene, ci hanno dato un’ora di uscita con i bambini per fortuna. Ieri hanno stabilito che dal 4 ci saranno gli allenamenti individuali, riaprono i parrucchieri, che invece in Italia riaprono il 1 giugno. Dall’11 maggio riaprono teatri, cinema e ristoranti, con accesso ridotto. O sono molto spregiudicati qui, o molto prudenti in Italia”.

Hai imparato lo spagnolo?

“Un po’ lo capisco, ma se parlano velocemente non capisco. Comunque per noi italiani è facile capire lo spagnolo”.

L’esperienza spagnola?

“Umanamente è un’esperienza bellissima, nonostante le difficoltà del momento. Sono stato accolto benissimo, i compagni sono fantastici, il paese è bellissimo. La città è bella, si sta molto bene”

Hai fatto tanti gol belli.

“Si, non ho segnato tanto, ma sono pochi i gol brutti. Non mi piace fare le cose facili”.

Il più bello?

“Come contesto e come gesto sicuramente quello al Barcellona, ma per me il gol più bello è quello che ho fatto a Udine, perché rispecchia il mio modo di vedere il calcio. Poi ho fatto due bellissimi gol al Genoa, uno in rovesciata e l’altro in contropiede. Anche quelli a Milano”.

Sul Valencia…

“Un’esperienza che sentivo di fare. Se me lo avessi chiesto a giugno scorso avrei detto no, ma è stata una buona opportunità.”

Sul rapporto con la Roma e Fonseca…

“Fonseca è una bravissima persona, tatticamente è davvero molto preparato. Nonostante la partenza, mi sono lasciato in ottimi rapporti con tutti lì a Roma e la mia stima per Fonseca è altissima”.