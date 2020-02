Florenzi già incanta Valencia

NOTIZIE AS ROMA – Se la Roma dei capitani epurati piange, c’è un Florenzi che torna a ridersela di gusto. Il terzino, infatti, ha esordito sabato sera con la maglia del Valencia ottenendo un consenso praticamente unanime da parte di media e tifosi andalusi a nemmeno 5 giorni dal suo sbarco in Spagna in prestito gratuito.

Nei 55’ contro il Celta Vigo al Mestalla ha ottenuto una standing ovation, ventotto passaggi di cui 25 completati, quattro duelli vinti, tre recuperi e due cross. A tutto ciò va aggiunto un quasi eurogol con un tiro alla distanza che stava per finire sotto l’incrocio dei pali.

“Sono davvero felice”, ha detto Alessandro a fine gara prima di abbracciare la moglie Ilenia. Sui social si è scatenata la Florenzi-mania. “Sembra giocare qui da una vita, che gran terzino. Compriamolo subito”, sono alcuni dei commenti dei tifosi del Valencia. Proprio in quel momento Santon rimuginava sugli errori madornali commessi contro Boga. Scherzi del destino.

