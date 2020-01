Florenzi scuro in volto in partenza per Valencia (VIDEO!)

ULTIME AS ROMA – E’ un Alessandro Florenzi con zero voglia di parlare quello che sta partendo per la Spagna.

Ad attenderlo c’è il Valencia, la sua nuova squadra per i prossimi sei mesi. E poi chissà. Il suo ritorno a Roma sembra molto difficile visti i non idilliaci rapporti con Fonseca e la tifoseria giallorossa.

Il calciatore, in partenza da Fiumicino, è apparso molto abbattuto. Neanche l’ombra di un sorriso per questa nuova avventura. Questo il video del calciatore ripreso mentre attendeva di imbarcarsi per Valencia.