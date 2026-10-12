FOCUS | Malen, quanto costa il rosso di Como? Ecco lo scenario più probabile

Il cartellino rosso rimediato da Donyell Malen a Como cambierà sicuramente i piani della Roma per la prossima giornata. L’olandese sarà fermato dal Giudice Sportivo, ma la domanda è un’altra: quante giornate rischia effettivamente?

L’episodio arriva al 53′ della sfida del Sinigaglia. Malen perde il pallone dopo un contrasto, prova immediatamente a recuperarlo e interviene in scivolata su Kaiki. L’attaccante tocca anche il pallone, ma la dinamica dell’entrata, con il piede alto e l’intervento giudicato pericoloso, porta Michael Fabbri a mostrare direttamente il cartellino rosso. Il VAR non richiama il direttore di gara al monitor.

Il punto fondamentale è che rosso diretto non significa automaticamente due giornate di squalifica. Il Codice di Giustizia Sportiva della FIGC stabilisce infatti che a un calciatore espulso venga applicata come sanzione minima una giornata, salvo che il Giudice Sportivo ritenga di dover aggravare la pena in base alla natura dell’episodio e soprattutto a quanto riportato nel referto arbitrale.

Nel caso di Malen, lo scenario più probabile resta proprio quello della squalifica per un turno. L’episodio è stato inquadrato come un grave fallo di gioco all’interno di un’azione nella quale l’olandese stava tentando di contendere il pallone all’avversario. È una distinzione importante rispetto alla condotta violenta, che secondo il Codice FIGC comporterebbe invece una squalifica minima di tre giornate.

Esiste anche la fattispecie della condotta gravemente antisportiva, per la quale il minimo previsto è di due turni. Ma, per la dinamica vista al Sinigaglia e per le ricostruzioni successive all’incontro, al momento non sembra questo l’orientamento verso cui dovrebbe andare il provvedimento. Anche Gian Piero Gasperini, nel post partita, ha insistito sull’assenza di volontarietà nell’intervento dell’olandese, sottolineando come Malen avesse cercato il pallone e criticando una valutazione dell’episodio basata eccessivamente sui singoli fotogrammi.

La decisione definitiva arriverà soltanto con il comunicato del Giudice Sportivo. Salvo sorprese nel referto di Fabbri, però, Malen dovrebbe ricevere una sola giornata di squalifica: salterebbe quindi Roma-Genoa di sabato 17 ottobre e tornerebbe a disposizione per la successiva trasferta di campionato contro il Napoli. Una perdita comunque pesante per Gasperini, che contro il Genoa dovrà rinunciare a uno degli attaccanti più importanti di questo avvio di stagione. Ma il timore di uno stop più lungo, almeno sulla base della dinamica e del regolamento, appare al momento ridimensionato.

Giallorossi.net | T. De Cortis