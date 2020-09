Conferenza FONSECA: “Kumbulla non è pronto per giocare. Karsdorp resta qui. Sul mercato punteremo sui giovani, mi piace il progetto. Smalling vuole tornare, nei prossimi giorni sarà di nuovo qui”

AS ROMA NEWS – Mister Paulo Fonseca torna a parlare in conferenza stampa alla vigilia di Verona-Roma, prima partita di campionato che apre la stagione 2020-2021. Queste le domande dei giornalisti, che non saranno comunque presenti in sala stampa per le regole Covid, e le risposte dell’allenatore giallorosso:

Sky Sport: “Kumbulla è pronto per giocare? Chi sarà il centravanti?”

“Per il centravanti vediamo. Kumbulla è appena arrivato e non penso che sia pronto per iniziare, deve capire come giochiamo, è diverso da quello che aveva nel Verona. Ma sono soddisfatto perchè mi sembra un ragazzo molto intelligente e ha capito tutto”

Sky Sport: “Il suo arrivo è un’indicazione della nuova proprietà sul mercato? Si punterà più sui giovani? Servirà più tempo per vincere?”

“Io sono d’arccordo con questa linea, di puntare su una squadra più giovane. Ma abbiamo qui giocatori di esperienza, e possiamo fare un mix. Ma mi piace questo progetto di avere calciatori giovani in questa squadra”

Gazzetta dello Sport: “Karsdorp può doventare il titolare o è solo una situazione di emergenza in attesa di Bruno Peres?

“Non è una situazione di emergenza, rimane con noi. Abbiamo fiducia in lui, ha lavorato molto bene, è pronto per aiutare la squadra. Rimane con noi questa stagione”.

Corriere della Sera: “Si ricorda se ha mai fatto giocare un giocatore arrivato da appena 48 ore? E com’è andata?”

“Non mi ricordo. Non è facile giocare per un calciatore arrivato poche ore prima della partita. Deve capire il modo di giocare. Ma se non abbiamo alternative può succedere”.

Corriere dello Sport: “E’ soddisfatto del mercato fatto dalla società?”

“Non è un mercato facile. Stiamo lavorando per trovare le migliori soluzioni per la squadra. E’ vero che mancano dei giocatori, ma siamo soddisfatti di quello che stiamo facendo”.

Il Tempo: “Punterà ancora su Pau Lopez o giocherà Mirante?”

“Vediamo domani”.

Il Romanista: “Gli esterni, Karsdorp-Peres e Spinazzola-Calafiori, sono sufficienti?”

“Domani giocheranno Karsdorp e Spinazzola, sono pronti. Non possiamo solo dipendere solo da loro, sono tutti importanti in questo momento.”

Rete Sport: “Con l’arrivo di Milik e la partenza di Dzeko la Roma si rinforza o no?”

“Dzeko sta qui con noi, domani sarà della partita. Non ha senso parlare del cambio, Dzeko è con noi”.

Tele Radio Stereo: “Lei disse che avrebbe fatto di tutto per tenere Smalling. Ha fiducia?”

“Sì, stiamo lavorando per averlo. Sono sempre in contatto con Smalling, anche ieri ho parlato con lui. Lui vuole tornare e noi vogliamo averlo. Nei prossimi giorni possiamo averlo qui con noi”.

Centro Suono Sport: “Quanto ha imparato dal calcio italiano nella sua prima stagione?”

“Molto, sto ancora imparando. Negli altri campionati non ci sono tante squadre che giocano in questo modo, come l’Hellas Verona. E’ particolare e ci dobbiamo adattare, è difficile giocare con chi marca uomo a uomo. Abbiamo fatto due buone partite lo scorso anno, abbiamo vinto. Sarà una partita difficile, diversa”.

Roma Radio: “Domani giochiamo a tre o a quattro in difesa?”

“Siamo pronti per entrambi, potremo anche cambiare in corso. Vediamo domani.”

Roma TV: “Domani che partita sarà?

“Non sarà facile, non solamente per noi, ma anche per le altre. E’ difficile avere la palla e giocare contro l’Hellas Verona. Dobbiamo uscire veloci perché loro sono forti nel recupero immediato, è difficile trovare il calciatore per giocare. Reagiscono molto bene con marcature individuali. Dobbiamo adattare la nostra forma di gioco.”

