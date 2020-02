Conferenza FONSECA: “Mkhitaryan sta meglio di Pastore. Petrachi? Siamo tutti uniti. Dzeko leader, i suoi erano consigli ai più giovani”

ULTIME NEWS AS ROMA – L’allenatore giallorosso Paulo Fonseca parla del prossimo impegno di campionato, Roma-Bologna, intervenendo in conferenza stampa.

Queste tutte le domande dei giornalisti e le risposte del tecnico portoghese riportate in diretta dalla redazione di Giallorossi.net.

Censi (Roma Radio): “Ha capito cosa è successo contro il Sassuolo?”

“Sì, certo. E’ facile capire che è successo”.

Serafini (Roma TV): “Come stanno Pastore e Mikhitaryan?”

“Micki sta meglio che Pastore, sono tutti e due in lista per la partita”.

Assogna (Sky Sport): “Dopo una buona prestazione ce n’è sempre una negativa. Questo spogliatoio ha una mentalità da suadra media. Cosa può fare l’allenatore insieme alla società?”

“Stiamo lavorando per cambiare la mentalità. Ma anche io ho sbagliato tatticamente. E’ soprattutto un problema di come abbiamo iniziato la partita. La squadra ha perso equilibrio e solo dopo l’intervallo abbiamo fatto meglio. Siamo lavorando tutti i giorni per far capire ai giocatori che dobbiamo essere ambizioni se vogliamo vincere. Ma in questa stagione ho sentito più le volte in cui ho sentito la squadra ambiziosa delle altre.”

Assogna (Sky Sport): “Kolarov, giocatore di grande carisma, può essere utile?”

“Vediamo domani. Ho un paio di dubbi per domani e per questo non voglio parlare di chi giocherà. Ma Kolarov è uno dei leader della squadra”.

Pastore (Il Romanista): “Lei è abituato a gestire lo spogliatoio da solo. Cosa è successo a Reggio Emilia? Sono utili certi interventi dei dirigenti?”

“Niente è cambiato. Io non voglio parlare di quello che succede nello spogliatoio, ma sono io che parlo sempre con i giocatori. In questo momento che abbiamo perso sembra sempre un grande dramma, dobbiamo essere equilibrati. Siamo tutti insieme, società, giocatori e allenatore. Senza dubbio”.

Biafora (Il Tempo): “Pastore è in grado di giocare titolare?”

“E’ difficile. Può giocare Micki, Perotti o Kluivert in quel ruolo. Pastore non è in condizione di iniziare la partita”.

Gianloreti (Il Giornale di Roma): “Lei non commenta mai gli arbitri. L’arbitraggio di Pairetto le è piaciuto? Sembrava ci fosse accanimento contro i giocatori della Roma…”

“E’ vero, in parte. Non abbiamo perso per quello, ma perchè non abbiamo giocato bene. Ma devo dire che sono stati tanti cartellini gialli, e la linea di arbitraggio non è la stessa per tutte le squadre. Non mi sembra di essere una squadra così cattiva da giustificare tutti questi cartellini gialli. Questa era la mia insoddisfazione”.

Marota (Corriere dello Sport): “A che punto è Perez? I nuovi come li sta vedendo?”

“Sono giovani con grandi qualità ma hanno bisogno di adattarsi. La Liga è diversa dal nostro campionato. Se giocheranno domani, vediamo…”

Pugliese (Gazzetta dello Sport): “Come si può ritrovare equilibrio in mezzo al campo?”

“Con un buon posizionamento. Diawara fa questo lavoro quasi perfettamnente, ma anche Cristante ha questa capacità. Non ha senso cambiare Mancini per fare questa posizione. E’ una questione di posizionamento.”

Di Carlo (Tele Radio Stereo): “Cosa le ha detto Dzeko a fine partita?”

“Penso che in questi mesi che abbiamo lavorato qui si capisce che io non mento. Anche in questo caso ho detto la verità. La verità è che Dzeko mi ha detto solo che non dovevo parlare con l’arbitro. Mi ha dato un consiglio, solo questo. Non capisco perché la questione è stata sollevata di nuovo. Non ho bisogno di mentire. Se non avessi voluto dire quello che mi ha detto, non avrei risposto”.

De Angelis (Rete Sport): “Ha pensato di mettere Kalinic accanto a Dzeko?”

“Ho pensato a questa soluzione, ma non è facile cambiare così radicalmente la squadra. È più facile vederlo durante la partita, ma all’inizio è difficile che succeda”.

Carboni (Centro Suono Sport): “Come si esce dalla pressione della squadra avversaria e perchè in Italia ha tanto successo?”

“E’ vero. A Carles Perez ho chiesto: “Quante squadre marcano uomo su uomo in Spagna?”. Lui mi ha risposto: “Nessuno”. Gli ho detto di prepararsi, perchè qui lo fanno quasi tutti. Ora abbiamo preparato delle cose che speriamo succedano domani, ma non è mai facile affrontare una squadra che marca a uomo”.

Salviani (NLS Radio): “Dzeko dice che manca qualità e che i giovani devono dare di più. Lei è d’accordo e perchè a febbraio non riesce a dare di più?”.

“Mi sembra che Dzeko abbia detto che sono tutti responsabili, non solo i più giovani. La sua non mi sembra una critica ai più giovani, ma un consiglio. Lui è il leader dello spogliatoio, non aveva un tono critico per i più giovani. La mancanza di qualità? Quando perdiamo come quella di Sassuolo è perchè non si ha qualità ed è nromale che si parli di questo.”

