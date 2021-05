FONSECA: “Darboe e Zalewski pronti per la Roma. Preferire la coppa al campionato è stata una scelta inconscia della squadra”

AS ROMA NEWS – Paulo Fonseca, allenatore della Roma ancora per le prossime tre partite di campionato, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l’Inter in programma domani sera a San Siro nel turno infrasettimanale della Serie A.

Queste le domande fatte da tv, giornali e radio al tecnico portoghese e le risposte date dal trainer giallorosso:

Sky Sport: “Darboe e Zalewski stanno dando segnali interessanti. Questi due ragazzi sono già pronti per stare in una rosa di un club ambizioso o sarebbe meglio mandarli in prestito?”

“Quello che posso dire è che sono pronti per stare con noi e giocare, sono due ragazzi che hanno qualità. Il futuro non lo conosco, quello che posso dire è che sono soddisfatto”.

Sky Sport: “Ha dato dei consigli alla Roma se investire o meno su Borja Mayoral?”

“Io non sarò l’allenatore della Roma la prossima stagione. Borja è un giovane, e non è facile venire qui e fare tutti questi gol e assist. Ma la decisione spetta alla società e al nuovo allenatore”.

Gazzetta dello Sport: “Lei voleva migliorare i risultati della scorsa stagione. Colpa solo degli infortuni?”

“I bilanci si fanno solo alla fine della stagione”.

Corriere dello Sport: “Ha schierato alla difesa a 4 nelle ultime due partite. Perchè ha aspettato tanto visto che questo era il suo modulo preferito?”

“Non abbiamo cambiato perchè fino a marzo la squadra stava bene. Poi ci sono stati gli infortuni”.

Il Romanista: “Giocare con Mancini vertice basso di un centrocampo a tre può essere una soluzione per le prossime due partite?”

“Sì, vediamo cosa succede. Voglio continuare con il centrocampo a tre, quello che posso dire è che domani Mancini giocherà come centrale”.

Rete Sport: “Pellegrini ha detto che la squadra ha staccato la spina, perchè è successo?”

“Non è stata una cosa volontaria, cosciente. Arrivare a una semifinale è importante, e i ragazzi inconsciamente hanno pensato più alla Europa League che al campionato”.

Tele Radio Stereo: “Lei è considerato un allenatore di stile, una persona elegante. Pensa che porta frutti nel calcio questa cosa?”

“Non lo so, io sono così, non posso dire più di questo”.

Roma Radio: “Che Inter si aspetta domani?”

“Grandissima squadra, complimenti per il titolo. Non avrà pressione, può essere pericoloso. L’Inter sarà forte anche domani, mi aspetto una gara difficile”.

Roma TV: “Quanti calciatori avrà in più domani?”

“El Shaarawy, Perez e Villar sono pronti per aiutare la squadra domani”.

Giallorossi.net – A. Fiorini