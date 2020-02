Fonseca, dubbio a sinistra: Kolarov favorito su Spinazzola

AS ROMA NEWS – La rifinitura della squadra a Trigoria prima di partire per Gent sarà decisiva per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione di Paulo Fonseca.

I dubbi maggiori del tecnico portoghese riguardano la fascia sinistra, con Kolarov in vantaggio su Spinazzola. Gli altri nomi per la difesa saranno quelli di Santon, Smalling e Mancini.

Cristante-Veretout in mediana con Perez, Mkhitaryan e Kluivert – che affiancherà l’allenatore nella conferenza stampa delle 18.45 – a sostegno di Dzeko.

Saranno circa 1300 i tifosi a seguire la squadra, che non si sono lasciati fermare dall’emergenza coronavirus. Del resto, anche da parte delle autorità belghe non traspare alcun timore dal punto di vista sanitario.

(Gazzetta dello Sport)