Fonseca, faccia a faccia con la Roma a Trigoria

ULTIME AS ROMA – Un confronto di quasi un’ora per arrivare a una conclusione: il problema della Roma è più fisico e tattico che psicologico. E’ stato questo il succo di un faccia a faccia dai toni moderati andato in scena dopo Atalanta-Roma di sabato scorso.

Fonseca ha parlato con alcuni componenti della squadra tra cui Dzeko, Pellegrini, Pau Lopez, Kolarov e Fazio. I senatori hanno contraddetto il tecnico che dopo la partita con l’Atalanta ha parlato di “problema mentale”.

Secondo la squadra i problemi sono altri, soprattutto di natura fisica. Resta la preoccupazione in vista dei due impegni sulla carta facili con Gent e Lecce. In Europa League spazio a Santon, Cristante e Perez. Buone notizie da Diawara: ieri è tornato parzialmente in gruppo e punta a rientrare in campo entro il 10 marzo.

(Leggo, F. Balzani)