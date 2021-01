FONSECA: “La Roma ora è più forte. Grande partita di Smalling. Se arriverà un attaccante? Vedremo, ne stiamo parlando con Pinto”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Mister Paulo Fonseca, allenatore della Roma, commenta a caldo il risultato del match che si è appena giocato allo stadio Olimpico contro la Sampdoria. Di seguito tutte le dichiarazioni del tecnico portoghese ai microfoni delle varie emittenti televisive.

PAULO FONSECA A DAZN

Le differenze tra gennaio 2020 e il 2021: l’anno scorso ko con il Torino, oggi vittoria con la Samp.

Conta più che abbiamo vinto oggi. La squadra ora è più forte, oggi abbiamo fatto una partita diversa, abbiamo meritato di vincere e potevamo segnare anche di più, abbiamo sempre controllato la partita. La squadra ora sta molto meglio adesso.

Riguardo il match, è stata una partita difficile. Se fosse finita 0-0 non si poteva nemmeno gridare allo scandalo, alla fine cosa ha fatto la differenza?

La Samp è una squadra organizzata, che si chiude bene, ma ci abbiamo creduto sempre. Con questa sicurezza possiamo vincere sempre. Devo dire che il campo ha retto bene nonostante la pioggia e la squadra ha meritato questo risultato.

Un commento su Smalling, sta recuperando?

Si, oggi ha fatto una grande partita come Mancini e Ibanez. È importante essere sicuri in difesa, oggi abbiamo fatto un buon lavoro in difesa.

Dzeko in gol sul primo palo, ora con gli esterni siete in disagio visto l’infortunio anche di Santon: sicuri che serva di più un attaccante?

Vediamo, Tiago Pinto arriverà nei prossimi giorni e stiamo già parlando delle necessità della squadra.

Pellegrini?

È andato molto bene, ha fatto una grandissima partita.