FONSECA: “La squadra è motivata, pensiamo partita per partita. Spinazzola giocherà, out Mirante, Fuzato sarà il secondo portiere”

AS ROMA NEWS – Mister Paulo Fonseca parla in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Inter di domani all’ora di pranzo. Il tecnico portoghese risponde alle domande di giornali e radio sul big match contro i nerazzurri e sul mercato che riguarda i giallorossi:

Sky Sport: “Sfida tra due grandi squadre con un calcio molto differente. Come ha preparato questa sfida?”

“E’ vero che l’Inter ha grandi giocatori, grande individualità. E’ una grande squadra con un’identità molto forte. E’ facile capire come gioca, difficile come contrastarla. Abbiamo preparato la partita per il collettivo forte dell’Inter e anche sulle situazioni individuali”.

Sky Sport: “Sfida Hakimi-Spinazzola. Come sta il terzino?”

“Spinazzola ha recuperato, giocherà domani”.

DAZN: “Domani chi gioca a centrocampo con Veretout, Villar o Cristante?”

“Posso solo dire che due dei tre giocheranno”

Gazzetta dello Sport: “Se la Roma vince, entra nella lotta scudetto?”

“Per noi quello che è importante è la partita di domani, poi pensiamo alla prossima. Non è giusto pensare oltre”.

Il Romanista: “Nel 2019 la Roma contattò anche Conte. Lo ringrazierà per aver detto no?”

“Ci saluteremo, ma non penso che parleremo di questo”.

Corriere dello Sport: “Quali dettagli servono per battere l’Inter?”

“I dettagli sono importanti in queste partite, non possiamo sbagliare. Sono partite che possono essere decise dai dettagli, e abbiamo lavorato su questo”

Il Tempo: “Chi gioca tra Mirante e Pau Lopez?”

“Mirante non sta bene, ha avvertito un altro fastidio. Giocherà Pau Lopez”.

Rete Sport: “Come sta Diawara?”

“Sta bene. Sta molto meglio fisicamente, deve aspettare ma avrà sicuro l’opportunità di tornare a giocare. E’ un grande professionista, si allena sempre bene. A breve avrà la sua opportunità”

Tele Radio Stereo: “Ha lavorato sulla testa dei giocatori?”

“Abbiamo lavorato come sempre. Tutti i giocatori sono molto motivati, la squadra ha fiducia e ambizione”.

Centro Suono Sport: “Quanto è importante contro l’Inter non concedere la profondità?”

“Sarà importante come succede con tutte le squadre”.

Roma TV: “Sta raccogliendo ora i frutti di quel turn over? La Roma è nel suo momento migliore?”

“La squadra è in fiducia, è in un buon momento. Ora dobbiamo gestire questi mesi, abbiamo tante partite, la squadra sta bene per affrontarle”.

Roma Radio: “Secondo big match in casa. Quanto le mancheranno i tifosi?”

“Tanto. Con i tifosi ci sarebbe un’atmosfera diversa. Ma noi sentiamo sempre l’appoggio dei tifosi, qui, per strada, quando arriviamo allo stadio”.

Sky Sport: “Chi è il secondo portiere? Fuzato?”

“Fuzato, sarà con noi domani”

