FONSECA: “La squadra sa quanto è importante la partita di domani. L’assenza di Smalling è stata decisiva. Lascio la Roma con orgoglio”

AS ROMA NEWS – Paulo Fonseca interviene in conferenza stampa alla vigilia del derby Roma-Lazio di domani sera. Queste le dichiarazioni dell’allenatore giallorosso:

Sky Sport: “Perchè questo gruppo non ha mai fatto un salto di qualità definitivo?”

“Sull’Inter, sapevamo come giocava. Non volevamo difenderci, volevamo avere iniziativa e abbiamo creato occasioni. Ma sappiamo che contro l’Inter il loro contropiede è mortifero, e lì abbiamo sbagliato, con errori sulle marcature preventive, qui abbiamo sbagliato. L’Inter non ha creato molto, ha creato in contropiede. Questa squadra non lascia creare le altre squadre, ma quando sbagliamo le altre fanno gol”.

Sky Sport: “Anche la Lazio nel derby di andata in campo aperto vi fece male. Ci saranno differenze?”

“Sì, abbiamo preparato strategicamente in modo diverso questa partita. Abbiamo preparato la partita per non lasciare la Lazio uscire in contropiede, perchè sono molto pericolosi”.

DAZN: “Pensa a una Roma più coperta?”

“Come ho detto, vogliamo essere più equilibrati. La Lazio è pericolosa in contropiede”.

Gazzetta dello Sport: “Come mai questo divario con la Lazio? Tutta colpa degli infortuni”

“E’ stata una stagione difficile, con infortuni di giocatori importanti. Se avessimo avuto quei giocatori, potevamo arrivare in un altra posizione”.

Corriere dello Sport: “Rimpianti? C’è qualcosa che non rifarebbe?”

“Lascio con grande orgoglio di essere stato l’allenatore della Roma. Per me il sentimento non è di ingiustizia, ma di orgoglio, di avere rispetto e simpatia dei tifosi, questo per me è l’importante”.

Il Romanista: “Quando un allenatore vede certi comportamenti come Mancini che si gira in occasione del tiro di Vecino si fa delle domande? E’ anche colpa sua di certi atteggiamenti?”

“Io sono il responsabile di quello che succede nella squadra, e io devo trovare le soluzioni per non fare certi errori. So che sono io il principale responsabile”.

Il Tempo: “Tonerà a giocare con la difesa a tre domani?”

“No, giocheremo con la difesa a quattro”.

Tele Radio Stereo: “Cosa non ha funzionato nel sistema difensivo?”

“Non è un problema solo di difesa, ma della squadra. Non avere Smalling per tutta la stagione, il difensore più esperto, giocare con difensori molti giovani è stato decisivo per la nostra prestazione difensiva. Ma la Roma non è una squadra che lascia le altre squadre creare situazioni, ma abbiamo fatto molti errori. I gol degli avversari nascono più da quello. L’assenza di Smalling è stato molto importante”.

Centro Suono Sport: “La squadra è più matura per affrontare il derby in maniera diversa? Si aspetta una Lazio differente?”

“La Lazio giocherà sempre alla stessa maniera, giocando sulle uscite in velocità di Immobile, Correa e gli altri”

Rete Sport: “Perchè è tornato al 4-2-3-1? Non si poteva fare prima?”

“Abbiamo sempre avuto due moduli. Questa scelta dipende dal momento e dalla risposta della squadra. Col Manchester la squadra ha risposto bene, volevo creare nuove dinamiche per la squadra e non ha senso ora cambiare”.

Roma Radio: “Quali emozioni proverà nel suo ultimo derby?”

“L’emozione è sempre la stessa. Io dico sempre che vivere il derby è una cosa unica, domani però non avremo i tifosi, ma vogliamo avere la stessa motivazione e mi aspetto che i giocatori saranno motivati per vincere”.

Roma TV: “Come sta la squadra?”

“Sta bene. Sappiamo che ci mancano giocatori, ma la squadra è cosciente dell’importanza della partita, sappiamo tutti quanto sarà importante vincere domani”.

Giallorossi.net – A. Fiorini