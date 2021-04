FONSECA: “Non è facile giocare contro l’Atalanta. La squadra ha dimostrato personalità. Dzeko-Mayoral? Non mi è piaciuto”

AS ROMA NEWS – Paulo Fonseca commenta la prestazione della sua squadra al termine di Roma-Atalanta. Di seguito tutte le dichiarazioni del tecnico portoghese ai microfoni delle varie emittenti televisive.

PAULO FONSECA A DAZN

Cosa manca alla Roma?

“E’ sempre molto difficile giocare contro queste squadre. Abbiamo sbagliato nei momenti decisivi. Non abbiamo vinto contro le grandi, oggi abbiamo fatto una buona partita, ma abbiamo incontrato una grandissima squadra”.

Più contento o più preoccupato?

“L’Atalanta veniva da un bel periodo, abbiamo rischiato pressando alti, abbiamo rischiato di più e potevano segnare. Abbiamo sbagliato quando perdevamo i palloni e nella marcatura preventiva, penso che non sia facile giocare contro l’Atalanta. La squadra, però, ha dimostrato personalità”.

La partita di Cristante su Malinovskyi?

“Sì, l’ho messo su Malinovskyi, poi come ho detto abbiamo sbagliato un po’ di cose, penso che Cristante abbia fatto una buonissima partita. La marcatura preventiva devono farla tutti, ci sono stati errori”.

Non si può dare più spazio alla coppia Dzeko-Mayoral?

“L’abbiamo già provata, e non ha dato risultati. La squadra non è preparata per giocare in questo modo. Ci abbiamo provato, ma non mi è piaciuto. Quando cambiamo, deve cambiare anche le intenzioni della squadra, e questo cambia il modo e l’identità della squadra. Abbiamo solo un giorno per preparare le partite, ed è complicato cambiare in questo momento”.

Dove avete sofferto?

“L’Atalanta ha giocato molto bene, quasi nessuna squadra tiene la palla contro l’Atalanta. Marcano bene e uomo contro uomo, non è facile uscire da questa forte pressione individuale, non abbiamo avuto tante occasioni nel primo tempo, è anche merito loro”.

A che punto è la Roma in vista del Manchester United?

“Abbiamo superato l’Ajax che è una squadra fortissima e non abbiamo avuto molto la palla. Non è facile tenere il possesso palla contro l’Atalanta, per me è importante controllare la partita”.

PAULO FONSECA A SKY SPORT

Soddisfatto della reazione?

“Non sono soddisfatto perché non abbiamo vinto, ma sono soddisfatto della reazione. Abbiamo fatto una partita rischiosa, abbiamo fatto bene perché l’Atalanta non ha mai iniziato l’azione. Abbiamo lasciato però troppi contropiedi all’Atalanta, ma la squadra ha giocato con personalità contro una squadra fortissima”.

Il primo tempo?

“Hanno avuto delle occasioni in contropiede, abbiamo sbagliate le marcature preventive. Però ho sentito sempre la squadra sul pezzo, sapevano che era importante giocare. I ragazzi hanno lottato molto”.

Si deve ancora crescere in vista del Manchester?

“Questa partita mi ha dato segnali positivi, la squadra ha dimostrato personalità. Ora pensiamo al Cagliari, possiamo recuperare alcuni infortunati e poi vogliamo arrivare bene al Manchester”.

Contro il Manchester si può prendere riferimento alla gara che ha fatto il Milan?

“Il Milan ha fatto due buone partite, io ho visto quasi tutte le partite del Manchester. Ora dopo il Cagliari inizierò a preparare al meglio la gara col Manchester, ma tutte le squadre che hanno giocato contro il Manchester lo hanno fatto in diversi modi e dovremo farlo nel migliore dei modi”.