Fonseca prepara la Roma 2 per l’Europa

NOTIZIE ROMA CALCIO – Per l’Europa League sarà ancora una volta una Roma nuova, con in campo tante seconde linee, anche per via delle numerose assenze e dei calciatori ancora non al meglio che Fonseca vuole preservare in vista della partita del San Paolo di domenica.

In porta riecco Pau Lopez, in difesa sarà ancora modulo a tre con Cristante confermato centrale in mezzo a Smalling, recuperato in extremis, e a Juan Jesus. Mancini e Ibanez infatti sono da considerarsi out: i due calciatori effettueranno oggi i controlli e l’allenatore spera di poterci contare per Napoli. Contro il Cluj, comunque, riposeranno.

Sulle corsie esterne toccherà a Bruno Peres e a Riccardo Calafiori, finalmente pronto a far rifiatare Spinazzola. Rivedremo anche Diawara, pronto a riprendersi le chiavi del centrocampo, con Villar confermato in mezzo al campo. Pedro dovrebbe fare gli straordinari, con Carles Perez e Borja Mayoral a completare l’attacco.

Fonti: Il Messaggero / Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport