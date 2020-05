Fonseca promuove tutti, Cetin e Ibanez fremono

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Seconda settimana di allenamenti per i giocatori della Roma, scesi ieri in campo a Trigoria per continuare la preparazione individuale in vista delle sedute di squadra, scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport (J. Aliprandi).

L’entusiasmo tra i giocatori continua ad aumentare, spinti dalla voglia di ricominciare il campionato e farsi trovare pronti fisicamente e mentalmente. Fonseca e i suoi infatti sono rimasti molto soddisfatti per come i giocatori hanno lavorato in isolamento in questi primi giorni al Fulvio Bernardini e tra i giocatori più carichi ci sono due ragazzi che hanno voglia di dimostrare al tecnico tutto il loro valore: Cetin e Ibanez.

Il difensore turco è tra i più in forma e vorrebbe trovare più spazio già dalla ripresa del campionato. Il brasiliano cerca invece ancora l’esordio in giallorosso, ma ha grande voglia di dimostrare all’allenatore di essere pronto per dire la sua. Non come titolare di certo, ma come una soluzione importante in vista dei tanti incontri ravvicinati.

Fonte: Corriere dello Sport