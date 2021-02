FONSECA: “Roma-Shakhtar? E’ stato il destino. Sono fortissimi, sarà importante fare bene in casa”

AS ROMA NEWS – Dopo il Braga, lo Shakhtar Donetsk. Per Fonseca un’altra sfida contro il suo passato. L’allenatore della Roma commenta così il sorteggio di oggi a Roma Tv.

“È stato il destino, ma ovviamente sarà un turno difficile. Conosco bene lo Shakhtar e i giocatori, è una grande squadra. Quest’anno, per esempio, in Champions League hanno vinto due volte col Real, hanno pareggiato con l’attuale leader della Serie A, l’Inter. È una squadra fortissima“.

“È bello ritornare, sono stato molto felice lì, non dimenticherò mai i tre anni lì. È bello rivedere le persone dello Shakhtar, ma adesso sono avversari e sono forti. È importante fare una buona partita qui a Roma, è sempre difficile giocare in Ucraina e in questo caso a Kiev. È una squadra difficile e forte, dobbiamo giocare al 100% le due partite”, ha concluso l’allenatore giallorosso.

Fonte: Roma TV