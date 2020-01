Fonseca studia le alternative senza Florenzi e Kolarov

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Superato l’ostacolo Parma in Coppa Italia, la Roma è ora chiamata a riprendere la corsa per un posto nella prossima Champions League dopo i due passi falsi di inizio anno con Torino e Juventus.

I giallorossi dovranno fare a meno degli squalificati Florenzi e Kolarov. Spinazzola sarà a disposizione, ma starà a Fonseca decidere di schierarlo o meno dopo le vicende degli ultimi giorni. Santon e Bruno Peres, oltre a Cetin, sono le alternative a destra.

Ognuna delle opzioni può rivelarsi un azzardo, la rifinitura darà maggiori risposte al tecnico, anche per quanto riguarda la tenuta fisica dei giocatori. Pochi dubbi davanti, dove tornerà Dzeko e Kluivert scalpita per una maglia da titolare. Da sciogliere invece il nodo a centrocampo, dove Cristante, Diawara e Veretout si giocano due maglie.

(Il Tempo)