Fonseca-Tottenham, salta tutto per motivi fiscali. Ora è Gattuso in pole per gli Spurs

AS ROMA NEWS – Colpi di scena a non finire in queste ore per quanto riguarda il mercato degli allenatori. Dopo la rottura improvvisa tra Gattuso e la Fiorentina, ora anche Fonseca al Tottenham sembra essere saltato.

A riferirlo in questi minuti è l’emittente satellitare Sky Sport, che spiega come il passaggio dell’ex allenatore della Roma agli Spurs sia improvvisamente sfumato per motivi fiscali.

Ora per la panchina del Tottenham il grande favorito diventa proprio Gennaro Gattuso, che non avrà dunque molti problemi a trovare subito un’altra squadra dopo la rottura con Commisso.

E a questo punto Paulo Fonseca, sedotto e abbandonato dal Tottenham, potrebbe diventare di nuovo un nome caldo per la Fiorentina insieme ad altri due ex Roma come Ranieri e Rudi Garcia.

Giallorossi.net – G. Pinoli