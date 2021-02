FONSECA: “Tutto ok con Dzeko, ma domani sarà Cristante il capitano. Io alla Roma anche il prossimo anno? Conta solo il presente”

AS ROMA NEWS – Mister Paulo Fonseca interviene oggi in conferenza stampa alla vigilia dell’attesissima sfida Juventus-Roma. Queste le parole dell’allenatore giallorosso sulla partita di domani pomeriggio:

Sky Sport: “Come valori tecnici cosa ha in più la Juve della Roma e viceversa?”

“Non mi piace fare questo tipo di valutazioni. Sono squadre diverse. La Juve è una squadra fortissima, diversa da quella vista a inizio stagione. E’ una squadra più intensa, dinamica, con grandi individualità. La Roma è in un buon momento, è in fiducia”.

Sky Sport: “La sua su Dzeko. Come si sta allenando? Domani sarà il titolare? Il capitano sarà Cristante?”

“Non ho altro da dire, ha già detto tutto Tiago Pinto. Abbiamo parlato, tutto bene, Dzeko si è allenato bene ma domani sarà Cristante il capitano”.

Gazzetta dello Sport: “Può essere la partita di consacrazione per Mayoral?”

“Non ha bisogno della partita di domani, so quello che può fare. Deve rimanere concentrato per fare una buona partita domani”.

Ansa: “Si immagina sulla panchina della Roma anche il prossimo anno?”

“Io penso solo al presente, alla partita di domani. Quello che è importante è quello che possiamo fare adesso”.

Corriere dello Sport: “Come cambia la squadra con Mayoral al posto di Dzeko? Quello che è successo ha rinforzato il gruppo?”

“No, quello che rinforza il gruppo sono le vittorie, l’atteggiamento nell’allenamento. Mayoral e Dzeko sono due giocatori diversi, Borja è più profonda, Edin gioca più d’appoggio”.

Il Romanista: “Cristante con Veretout, con Villar in costruzione e Mkhitaryan in appoggio a Mayoral?”

“Sì, può essere tutto, dipende dall’immaginazione (ride, ndr).

Corriere della Sera: “Anche lei come Spinazzola vede nella gara di andata il più grande rimpiante della stagione?”

“Non in particolare, io ho sempre rimpianto quando non si vince una partita”.

Il Tempo: “Mirante è pronto per giocare? El Shaarawy può dare una mano alla squadra domani?”

“Mirante è convocato ma continueremo con Pau Lopez. El Shaarawy non sarà con la squadra, sta facendo un lavoro individuale, deve recuperare la condizione”.

Rete Sport: “Pedro è fermo da quasi 20 giorni. Cos’ha? Si aspettava di più da lui?”

“Pedro ha fatto grandi partite qui, ora è infortunato, penso che la prossima settimana sarà con la squadra. E’ un calciatore importante per la squadra, con caratteristiche che mi piacciono molto”.

Tele Radio Stereo: “Con l’assenza di Smalling confermerà Ibanez al centro della difesa o sta pensando a qualcosa di diverso?”

“Ibanez giocherà al centro della difesa”.

Centro Suono Sport: “Villar può determinare nell’ultimo terzo di gioco, offrire assist e segnale gol?”

“Villar ha le caratteristiche per giocare più vicino ai difensori, ma anche per arrivare più avanti. Può fare tutte e due le intenzioni nella squadra.”

Roma TV: “La Juve in cosa è diversa ora?”

“Ha più tempo di lavoro con Pirlo, ora la squadra sta meglio, più intensa, dinamica, più fiduciosa. E poi ha la qualità individuale che tutti noi conosciamo. E’ una squadra più forte della Juve affrontata nella prima partita”.

Roma Radio: “Cosa chiederà ai giocatori per vincere domani?”

“Di avere ambizione, in tutte le partite”.

Giallorossi.net – A. Fiorini