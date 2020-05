FONSECA: “Zaniolo talento meraviglioso. Smalling leader straordinario, farò di tutto per tenerlo. Saremo uno dei club più forti della A”

ULTIME NEWS AS ROMA – Paulo Fonseca ha rilasciato un’intervista esclusiva all’emittente ESPN, parlando del progetto Roma e di alcuni suoi calciatori in particolare. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore portoghese:

Sul progetto Roma

“Abbiamo coinvolto 15 nuovi giocatori, 12 in estate, 3 a gennaio, oltre al un nuovo CEO Guido Fienga, un nuovo direttore sportivo, Gianluca Petrachi, e io, un nuovo allenatore. Stiamo creando un nuovo team sin dall’inizio e non è mai facile. Ma sono molto soddisfatto del lavoro svolto finora, stiamo migliorando molto e penso che in breve tempo potremo essere uno delle squadre più forti della Serie A”.

Su Totti e De Rossi

“Non ho mai lavorato con Totti e De Rossi, se ne sono andati poco prima del mio arrivo, ma non ho dubbi sul loro profondo amore e passione per questo club e li capisco perfettamente. Se fossi nella posizione di De Rossi, non potrei nemmeno pensare di scegliere un altro club italiano per porre fine alla mia carriera. Impossibile. Proprio come capisco come Totti non vorrebbe lavorare per un altro club in Serie A. Anche il loro amore è grande, troppo consumante. Sento alcune delle stesse emozioni, e non solo perché sono un po’ romantico”.

Sugli infortuni

“Gli infortuni sono stati un grosso problema e, naturalmente, non puoi controllarli. Ma a parte questo, la sfida più grande è stata semplicemente la costruzione di una nuova squadra”.

Sulla Serie A

“In passato, mi sarei sempre concentrato sulla mia squadra e avrei lasciato che gli altri si preoccupassero per noi. Mi sono reso conto che qui non potevo farlo. Ho dovuto trovare un equilibrio tra i miei principi e la realtà di ciò che è necessario per giocare in Serie A. Qui, devi pensare a come gioca l’avversario: la qualità del tecnico e le tattiche di ogni avversario sono così alte che non puoi semplicemente concentrarti su te stesso, devi adattarti continuamente al tuo avversario. Mi ha sorpreso. Ogni partita è faticosa, una vera sfida tattica. Ogni partita ha la sua storia, non puoi mai rilassarti. Non sappiamo mai cosa succederà con l’altra squadra. Ti prepari ma è difficile sapere esattamente come giocheranno.”

Mourinho ha detto che la Serie A è il campionato più difficile in cui ha allenato

“Ha ragione. E la cosa diversa è che ogni squadra vuole giocare, nessuno pensa solo alla difesa, anche se tutti sanno difendere. Le squadre in fondo possono battere le squadre in alto in un dato giorno e questo è positivo. È faticoso, ma è anche stimolante. Mi sembra di imparare e migliorare ogni settimana. Ad esempio, allo Shakhtar eravamo la squadra dominante e abbiamo giocato la maggior parte della partita nella metà avversaria, in ogni partita. Qui è diverso. Un minuto l’altra squadra ci spingerà in alto, cercando di forzare gli errori, il prossimo si difenderanno in basso. Non puoi giocare solo in un modo contro quello. Devi adattarti.”

Su Zaniolo

“Non è solo un talento naturale meraviglioso, è un giocatore che quest’anno è notevolmente migliorato. Ero solito dire che era come un uomo selvaggio, seguendo il suo istinto, ma ora capisce il gioco, capisce lo spazio, capisce il processo decisionale. Ha solo 20 anni: non ho dubbi che tra qualche anno lo sarà uno dei migliori giocatori non solo in Italia ma in Europa”.

Su Smalling

“È un uomo straordinario, così umile, così professionale. Presto è diventato uno dei leader dello spogliatoio ed è adorato dai fan. È incredibile come si sia adattato. Non è facile per un difensore centrale inglese adattarsi così rapidamente al calcio italiano, il record non è buono. Ma è stato fantastico e farò tutto il possibile per tenerlo a Roma anche l’anno prossimo. So che vuole restare, vediamo cosa succede”.

Su Dzeko e Ünder

“Dzeko giocherà sempre solo al centro, ma ci sono molti modi diversi per giocare la posizione. Allo stesso modo, Ünder può ferire gli avversari quando entra dentro, ma se c’è la possibilità di battere un uomo uno contro uno, vuoi che lo prenda. Apprezzo due qualità sopra ogni altra cosa in un giocatore: l’abilità di trovare il momento giusto, lo spazio giusto per ricevere la palla e, successivamente, la capacità di prendere la decisione giusta”.

Sul suo modo di giocare

“Come manager, ti chiedi sempre se il tuo sistema di gioco priva i giocatori della libertà di inventare e creare. Fondamentalmente, penso che un’organizzazione forte offra ai giocatori più opportunità per far trasparire la loro qualità. Ma è una linea sottile e devi anche fidarti dei tuoi giocatori e che possano interpretare la situazione da soli”.

Sugli esterni

“Sono un sostenitore del gioco degli interni, catturando lo spazio tra le linee e non sono l’unico. È il modo in cui costringi l’avversario a fare delle scelte e quando devono fare delle scelte, commettono errori. Il gioco delle ali della vecchia scuola era in qualche modo prevedibile, ma c’è un effetto a catena. Se la tua ala arriva, hai bisogno di qualcuno fuori ed è per questo che avere terzini che possono attaccare è così importante “.

Sui metodi di gioco

“Non credo che tutto sia già stato inventato, c’è innovazione e cambiamento intorno a noi. Ad esempio l’Atalanta, con il suo gioco da uomo a campo in tutto il campo, o il Liverpool o Pep Guardiola, che offre costantemente qualcosa di nuovo e diverso, o il Sassuolo, forse non una squadra così famosa, ma con un’idea molto chiara e creativa di calcio.”

Sulla possibilità di avere un giocatore più grande a fare da chioccia ad uno giovane

“Hai bisogno di giocatori specifici per farlo e non sarà quello che chiamavamo l’albero e il ragazzino “perché è prevedibile. L’Inter non lo fa. Sì, Romelu Lukaku è grande e Lautaro Martinez è piccolo, ma il modo in cui giocano è molto moderno, molto sofisticato. Lukaku è un giocatore completamente diverso da quello che era allo United, è molto più dinamico, si muove così tanto ed è sempre alla ricerca della combinazione o della mancata corrispondenza con il difensore”.

Sulla sua esperienza

“Ho sognato questo e ora lo sto vivendo, quindi ovviamente è un grande piacere per me”.