Francia, si chiude la Ligue 1: si tornerà in campo a settembre col nuovo campionato

ALTRE NOTIZIE – Manca solo l’annuncio ufficiale, ma anche il massimo campionato di calcio francese, la Ligue 1, chiude i battenti, calando definitivamente il sipario sulla stagione 2019-2020.

Il motivo è ovviamente l’emergenza causata dal Coronavirus che non consente la prosecuzione della stagione almeno in una situazione di normalità. Fino a settembre non ci sarà nessuna possibilità di riprendere a giocare.

E visto che la Uefa ha fissato il 2 agosto come termine ultimo per la conclusione dei campionati, alla federazione non resterà che annunciare a breve l’ordine delle classifiche di tutti i campionati nazionali. Lo ha appena roso noto il primo ministro francese Edouard Philippe. Si ripartirà dunque a settembre col nuovo campionato.