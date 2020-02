Friedkin avanza, ma Pallotta ricapitalizza: entro aprile altri 40 milioni

AS ROMA NEWS ULTIME – In silenzio, sotto traccia come un fiume carsico, la “due diligence” di Dan Friedkin sulle 12 società che compongono la galassia dell’As Roma va avanti e la prossima settimana potrebbe vedere i titoli di coda.

Ma com’è noto, prima che si arrivi al passaggio effettivo di proprietà occorre ancora tanto tempo, perché tanti passaggi formali devono ancora essere espletati. L’attività ordinaria del club giallorosso, però, deve andare avanti e così entro aprile andrà fatta la seconda parte della ricapitalizzazione di 150 milioni varata in autunno dal consiglio d’amministrazione della società.

A chi toccherà? A James Pallotta, naturalmente, che com’è ovvio farà valere il suo impegno nella fase di trattativa per la cessione del pacchetto di maggioranza. Insomma, nonostante il cambio di proprietà porti inevitabili contraccolpi nella quotidianità della gestione, il presidente giallorosso non viene meno ai suoi impegni e quindi continuerà a sostenere finanziariamente il suo club.

(Gazzetta dello Sport, M. Cecchini)