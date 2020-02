Friedkin, la valutazione degli asset strategici è conclusa

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Anche ieri è stata una giornata di incontri e contatti, con la trattativa per la cessione della Roma che va avanti spedita. L’Eur resta l’epicentro di ogni passo, lì da inizio settimana gli uomini di Friedkin (coadiuvati dall’adviror Jp Morgan e dalla studio legale Chiomenti) stanno finendo di studiare le carte e i conti. Oltre che prendere contatto diretto con tutti i dirigenti attuali della Roma.

C’è una parola chiave che si sente spesso sulle bocche degli uomini di Friedkin: “fair value”, che poi in italiano va tradotto come equo valore. Ecco, si sta discutendo proprio di che valore dare a tutti gli asset strategici della trattativa (che poi vuole dire dare una valutazione in milioni di euro). La due diligence sulle 12 società della galassia Roma è praticamente conclusa, ora si tratta di dare appunto un valore ad ogni specifica cosa.

I due uomini di punta di Friedkin sono Marc Watts ed Eric Williamson. Sono loro a condurre la trattativa e saranno loro, poi, a mandare tutto l’incartamento al board di The Friedkin Group. Che ne prenderà visione e formulerà l’offerta ufficiale a Pallotta. Cosa che dovrebbe accadere nella seconda parte del mese, tra il 20 e il 25 febbraio.

Watts e Williamson dovrebbero restare a Roma fino a domani, quando poi potrebbero spostarsi altrove in Europa. Qualcuno pensa che possano anche affacciarsi allo stadio stasera, per assistere dal vivo a Roma-Bologna. Fattispecie, però, che ieri non ha trovato conferme ufficiali.

(Gazzetta dello Sport, A. Pugliese)