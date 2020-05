Friedkin-Pallotta, filtra pessimismo. Un dirigente del gruppo texano: “Profonde riflessioni in atto”

AS ROMA NEWS – Filtra pessimismo dalle parti del Friedkin Group riguardo all’acquisizione dell’As Roma. Le ultime notizie che arrivano da più parti parlano di frenata brusca da parte del magnate texano che non reputa più conveniente l’affare a quelle cifre.

Gli ultimi contatti tra le parti, riferisce il sito “romapress.net“, sono stati interlocutori e non hanno portato a nessun progresso. Pallotta non sembra dunque intenzionato a concedere sconti, così come Friedkin non ha più intenzione di spendere 650 milioni di euro vista la crisi economica globale.

A tal proposito un dirigente del gruppo Friedkin ha dichiarato a romapress: “Siamo davvero al punto in cui tutti devono iniziare a fare concessioni. Al momento si stanno facendo profonde riflessioni”. I segnali non sono più molto incoraggianti.