NEWS AS ROMA – Frenata sul fronte Friedkin. La trattativa con Pallotta ha subito un rallentamento che, scrivono un po’ tutti i quotidiani, non dovrebbe comunque mettere a rischio l’affare.

Stando a quanto riferisce il quotidiano “Leggo” (F. Balzani), la firma sul preliminare potrebbe slittare addirittura a fine marzo.

Per i tifosi della Roma dunque si potrebbe prolungare ancora per qualche settimana l’attesa del cambio di proprietà, che al momento non appare in bilico.

Fonte: Leggo