Friedkin, puntata Champions

AS ROMA NEWS – Da Hummels a Konè, da Hermoso a Dovbyk, passando per Le Fee e Soulè: Dan Friedkin non ha badato a spese per rifare la Roma da cima a fondo.

Certo, qualche ruolo in rosa (terzini in primis) è rimasto ancora scoperto, ma il lavoro fatto in estate da Ghisolfi con il placet dei proprietari texani resta imponente: la Roma in estate ha operato un mercato da ben 111 milioni di euro per rifondare una squadra.

Basta leggere la formazione che scese in campo l’anno scorso dopo la prima sosta di campionato per rendersene conto: Rui Patricio, Mancini, Ndicka, Llorente, Kristensen, Cristante, Sanches, Paredes, Spinazzola, Lukaku e Dybala. Domenica prossima la squadra che scenderà in campo a Genova, alla ripresa del campionato, sarà profondamente diversa: di quell’undici in campo potrebbero esserci solo Mancini e Paredes.

Il piano del ds, in accordo con De Rossi, era quello di dire addio ai prestiti di calciatori e puntare forte su giocatori di proprietà in grado di garantire non solo forza e futuro alla squadra, ma anche una crescita importante del patrimonio del club. Ora spetterà all’allenatore riuscire a valorizzare questi giocatori.

Se De Rossi sarà in grado di tirare fuori il meglio dai giocatori di talento individuati da Ghisolfi in sede di mercato, la Roma potrà finalmente avere ambizioni importanti. L’allenatore non si è nascosto dietro a un dito: questa rosa è più forte di quella dell’anno scorso. E anche se l’obiettivo Champions non è stato pubblicamente fissato, i Friedkin sperano sia questo l’anno buono per raggiungere un traguardo fino a ora sempre sfuggito.

