Friedkin-Roma, c’è o no la frenata? Ecco com’è la situazione secondo i giornali

NEWS AS ROMA ULTIME – Frenata o trattativa alle battute finali? Il passaggio della Roma a Dan Friedkin sembra ormai da settimane sempre essere sul punto di concludersi con le firme sul contratto preliminare che di fatto sancirà l’acquisto del pacchetto di maggioranza del club giallorosso in attesa del definitivo closing.

Ieri però il quotidiano “Milano Finanza” aveva gettato ombre sull’affare, parlando di “rallentamenti” per via del caos Coronavirus che ha gettato il mondo del calcio italiano nella confusione più totale. Ma è davvero così?

A leggere oggi i principali quotidiani sembrerebbe di no, anche se non tutti sono concordi su questo aspetto. I più ottimisti sono senza dubbio i due quotidiani romani “Il Tempo” e “Il Messaggero”: per il primo non ci sono stati rallentamenti di sorta e la Roma sta per passare di mano a Friedkin. Anche per il secondo si va “avanti verso la firma”.

Più prudente la “Gazzetta dello Sport” che parla invece di firma slittata perchè Friedkin vuole vederci chiaro sul caso Coronavirus. Ancora più pessimista “Leggo” che oggi scrive di affare che potrebbe slittare alla fine del mese o addirittura al termine dell’emergenza.

Fonti: Il Tempo / Il Messaggero / Gazzetta dello Sport / Leggo