Friedkin, sguardi severi a Trigoria. E nella Roma parte di nuovo l’allarme infortuni

NOTIZIE ROMA CALCIO – I Friedkin non sembrano essere molto contenti della scoppola a cui hanno assistito l’altra sera a Napoli. Per i texani è infatti stata la prima sconfitta da quando sono i nuovi proprietari del club giallorosso.

Ecco perchè ieri a Trigoria, riferisce Leggo (F. Balzani), i Friedkin hanno rivolto sguardi “severi” verso i proprio giocatori. Intanto nella Roma si sta riaprendo l’emergenza infortuni, un problema sempre centrale per la squadra giallorossa. Sono addirittura trenta gli stop accumulati, tra Covid e infortuni, numeri che fanno preoccupare Fonseca.

Una enormità che non basta a giustificare la figuraccia di Napoli ma che accende un campanello d’allarme per gli obiettivi di una Roma ridimensionata. Non è la prima volta che la squadra di Paulo, dopo una bella striscia, crolla di colpo all’esame di laurea. E ora, scrive Leggo, la parola scudetto va “bannata” dentro Trigoria.

Fonte: Leggo