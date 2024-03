Friedkin torna negli Usa: appuntamento tra un mese con De Rossi per il rinnovo

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dan Friedkin è tornato negli USA dopo tre giorni a Roma e un weekend servito non solo ad assistere alla vittoria, l’ennesima, della gestione De Rossi ma anche per fare chiarezza sul futuro del club.

Nel blitz del texano anche Erik Williamson, il suo più fidato collaboratore. L’agenda è stata ricca ed ha riguardato anche la tematica legata al video hard di cui si sta occupando la Procura Federale. Ma Friedkin era interessato anche al futuro sportivo della Roma.

Dan ha parlato con De Rossi, esprimendogli tutto il suo gradimento per come il nuovo tecnico è riuscito a risollevare la Roma e per come sta gestendo il gruppo. Ancora nessuna firma sul nuovo contratto, ma la novità è che ora c’è un appuntamento fissato sull’agenda fitta di Friedkin per parlare del rinnovo.

Sia il presidente che l’allenatore, racconta l’edizione odierna di Leggo, hanno concordato di rivedersi tra un mese per poi finalmente gettare le basi della permanenza di De Rossi sulla panchina della Roma. Un rinnovo tanto atteso anche dai tifosi, e che in questo momento non sembra essere in discussione.

Fonte: Leggo

