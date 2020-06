Friedkin, un chiodo fisso chiamato Roma

AS ROMA NEWS – Dan e Ryan Friedkin hanno un chiodo fisso in testa che si chiama Roma. Padre e figlio non hanno ancora chiuso con i giallorossi, e c’è un segnale chiaro che lo dimostra e che viene svelato oggi dal quotidiano “Il Tempo” (F. Biafora).

Negli ultimi giorni da Houston Friedkin ha raccolto informazioni sulla vicenda che ha portato alla sospensione del direttore sportivo Petrachi, un segnale che conferma che l’interesse per la Roma rimane vivo.

I rapporti con Pallotta rimangono tesi, anche considerando che i due hanno caratteri forti. Negli affari però non conta l’amicizia, ma il denaro. Per adesso nessun altro soggetto imprenditoriale ha iniziato a studiare i conti del club capitolino, un vantaggio per Friedkin che ancora corre da solo e sta studiando le prossime mosse.

Fonte: Il Tempo