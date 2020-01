Friedkin va avanti. La Raggi è bloccata

NOTIZIE AS ROMA – Dan Friedkin continua senza esitazione nell’operazione di acquisto della società giallorossa. I legali del magnate texano stanno continuando ad analizzare e studiare i conti della Roma per avere la certezza totale del proprio investimento, proprio per questo motivo i tempi di chiusura dell’affare potrebbero ancora allungarsi.

Sul fronte stadio intanto la Raggi continua ad avere altre priorità. Il dibattito esploso in merito alla discarica di Monte Carnevale continua a essere l’unico elemento su cui la sindaca sta ragionando.

La situazione non è delle migliori, con la maggioranza in Campidoglio spaccata, e quindi la questione stadio continuerà ad aspettare.

(Corriere dello Sport)