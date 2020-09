Friedkin-Vitek, vertice a Milano per accelerare sul nuovo stadio

NOTIZIE AS ROMA – Tra i tanti argomenti per i Friedkin su cui lavorare (assemblea, nuovo cda, lancio dell’Opa, uscita dalla Borsa, rimborso dei bond), scrive oggi la Gazzetta dello Sport (M. Cecchini), quello che resta centrale è il nuovo stadio, che dovrebbe sorgere a Tor di Valle.

I Friedkin sperano in “tempi brevi” e, avendo incassato il virtuale via libera della sindaca Raggi, che due giorni fa ha detto che “lo stadio si farà, il progetto andrà in aula entro l’anno“, i nuovi proprietari cercano di accelerare le operazioni preliminari.

Così nei giorni scorsi si sono incontrati a Milano i rappresentanti della famiglia texana con quelli di Radovan Vitek, sempre più vicino all’acquisto delle tre società di Luca Parnasi, fra cui Eurnova, che detiene i terreni di Tor di Valle. Sarà poi il magnate ceco a cedere l’area alla Roma, anche se c’è da accordarsi sul prezzo.

Non è escluso che i Friedkin e Vitek si possano incontrare direttamente a Roma, magari già la prossima settimana. Sullo stadio sta lavorando efficacemente anche il vice presidente Mauro Baldissoni, che giorni si è interfacciato anche con Watts (già ripartito) e Williamson (lo farà oggi), i due manager di fiducia dei Friedkin, in questi giorni a Roma per fare un nuovo punto sui conti dopo il Covid, visto che la “due diligence” era terminata a gennaio.

Fonte: Gazzetta dello Sport