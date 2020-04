Fuzato, Ibanez e Cetin: adesso che si fa?

ULTIME NEWS AS ROMA – Cinque giovani della Roma aspettano la fine della stagione per capire come proseguirà la loro carriera. I più sicuri di restare sono Perez e Villar, mentre sugli altri non esistono certezze, scrive oggi il Corriere dello Sport (R. Maida).

Il caso più curioso coinvolge Fuzato che dopo due anni non ha mai giocato neppure un minuto. In Brasile gode di una certa fama e le possibilità sono due: o se ne va in una squadra che gli consenta di giocare titolare, oppure viene promosso almeno secondo al posto di Mirante.

Più complesso il quadro su Ibanez nel quale Petrachi crede moltissimo. E’ andato qualche volta in panchina, ma per Fonseca è ancora acerbo. In estate si deciderà se tenerlo o darlo in prestito.

Stessa cosa vale per Cetin che è a gennaio è stato ad un passo dal Verona in un affare che avrebbe potuto portare Faraoni alla Roma. Il ragazzo è molto sicuro dei suoi mezzi ed ha pagato il salto dalla Serie B turca al campionato italiano. Se prevarrà la parola dell’allenatore allora Cetin rimarrà ed avrà il suo spazio.

