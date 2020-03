Garay, Castrovilli, El Shaarawy e Mariano Diaz. Quattro nomi per la Roma

ULTIME NEWS CALCIOMERCATO ROMA – La dirigenza attuale ha individuato la necessità di tre o quattro colpi che, al netto delle cessioni, possono aiutare Fonseca a migliorare il proprio standard di competitività.

In difesa sono tutti in bilico, da Florenzi a Kolarov che è tentato dal Bologna di Mihajlovic, fino a Spinazzola e Bruno Peres che sicuramente non sono incedibili. Fazio e Juan Jesus sono sul piede di partenza mentre Cetin e Ibañez dovrebbero giocare di più.

Un nome che la Roma sta considerando per la difesa è Ezequiel Garay che si svincolerà dal Valencia. A centrocampo, oltre a Bonaventura a parametro zero, il vero obiettivo è Castrovilli e per convincere Commisso potrebbe entrare nella trattativa anche Florenzi che per ora però non è intenzionato ad accettare squadre italiane.

Davanti la conferma di Mkhitaryan sembra difficile, perciò la Roma vuole buttarsi su un ritorno di El Shaarawy mentre per il ruolo di vice Dzeko torna a circolare il nome di Mariano Diaz.

(Corriere dello Sport, R. Maida)