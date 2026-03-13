Gasperini: “Sponsor importante anche per la squadra. Momento decisivo della stagione”

Giornata significativa in casa Roma, tra presente e prospettive future. Alle ore 12, presso il “Salone delle Colonne” in Piazza Guglielmo Marconi, il club giallorosso ha presentato ufficialmente il nuovo main sponsor: Eurobet.live. L’accordo legherà il marchio alla Roma fino al 30 giugno 2029 e porterà nelle casse della società circa 16 milioni di euro a stagione, bonus inclusi.

All’evento ha preso parte anche Gian Piero Gasperini, che ha commentato l’intesa raggiunta con il nuovo partner. Alla domanda su un eventuale cambiamento estetico della maglia dopo l’arrivo dello sponsor, il tecnico ha risposto con una battuta: “Molto più piena adesso, ci mancava questo effetto. Rende le maglie più complete e belle di quanto non siano già”.

Gasperini ha poi sottolineato l’importanza di partnership di questo tipo per la crescita del club. “Sappiamo quanto sia importante avere gli sponsor, soprattutto uno così prestigioso. Il loro investimento per la nostra società è importante, quindi di riflesso anche per la squadra”, ha spiegato l’allenatore giallorosso.

Infine uno sguardo al momento della stagione: “Ci auguriamo che sia un momento felice, è un momento decisivo. Affronteremo insieme questi ultimi mesi della stagione con ancora più spinta”. Un passaggio che lega l’annuncio commerciale anche alle ambizioni sportive del club in questa fase finale dell’annata.

Redazione GR.net