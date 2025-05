Gazzetta dello Sport: “La Roma sta provando a convincere Allegri”

Tra i nomi di Farioli, Pioli e Fabregas si torna a parlare anche di Massimiliano Allegri per la panchina della Roma del prossimo anno. Stando a quanto scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, le quotazioni del tecnico toscano in chiave giallorossa sono in rialzo.

I Friedkin, dietro suggerimento di Claudio Ranieri, stanno provando a convincerlo ad accettare il progetto che i texani hanno in mente per il club. I risultati della squadra e la possibilità di giocare in Europa il prossimo anno potrebbero essere un’attrattiva in più per l’ex Juventus.

Allegri, alla ricerca di una squadra che possa permettergli di tornare in pista ad alti livelli dopo l’esperienza conclusa alla Juventus, sarebbe uno dei pochi nomi capaci di mettere tutti (o quasi) d’accordo nella piazza romanista.

Fonte: Gazzetta dello Sport